https://it.sputniknews.com/20210720/indagine-gallup-nel-2020-toccato-il-record-mondiale-di-stress-ma-non-e-solo-colpa-del-covid-12205355.html

Indagine Gallup, nel 2020 toccato il record mondiale di stress (ma non è solo colpa del Covid)

Indagine Gallup, nel 2020 toccato il record mondiale di stress (ma non è solo colpa del Covid)

Nell'anno dello scoppio della pandemia COVID-19 il livello delle emozioni negative nella popolazione mondiale ha raggiunto il record assoluto, lo dimostrano i... 20.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-20T22:43+0200

2021-07-20T22:43+0200

2021-07-20T22:44+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/740/84/7408483_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0ff70d3f7785d8328ffd167f1f7bbf83.jpg

Per calcolare il Negative experience index la società ha interpellato persone residenti in 115 Paesi e territori. Agli intervistati è stato chiesto se avevano sperimentato emozioni come dolore fisico, stress, ansia, tristezza o ira un giorno prima del sondaggio. Il punteggio dell'indice ha raggiunto 32, percentuale delle persone che hanno dato risposte affermative: si tratta del valore più alto dal 2006, quando l'indice fu calcolato per la prima volta. Il Negative experience index più alto è stato registrato in Iraq, dove il 53% degli intervistati ha affrontato emozioni negative il giorno prima del sondaggio. Gli autori del rapporto affermano che la pandemia del COVID-19 non è stato l'unico motivo che ha causato le conseguenti condizioni emotive nel mondo. "Mentre il 2020 potrebbe essere stato un anno record per le emozioni negative, il mondo ha seguito una traiettoria negativa per quasi un decennio", si legge nel rapporto. Il sondaggio di Gallup è stato condotto nel 2020 e all'inizio del 2021. In ogni Paese sono state intervistate almeno 1.000 persone a partire dai 15 anni d'età. Nella maggior parte dei paesi il sondaggio è stato condotto per telefono. Il margine di errore varia da 1,1 a 5,5 punti percentuali.

https://it.sputniknews.com/20210720/dad-e-suoi-effetti-sugli-adolescenti-da-disturbi-alimentari-ad-attacchi-dansia-12192915.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo