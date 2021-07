https://it.sputniknews.com/20210720/il-treno-piu-veloce-al-mondo-cina-realizza-un-maglev-capace-di-raggiungere-i-600-kmh-12201334.html

Il treno più veloce al mondo, Cina realizza un maglev capace di raggiungere i 600 km/h

Il treno più veloce al mondo, Cina realizza un maglev capace di raggiungere i 600 km/h

Il nuovo maglev sarà in grado di percorrere in appena 2 ore e 30 minuti una distanza che oggi richiede oltre 10 ore ai treni più rapidi in circolazione. 20.07.2021, Sputnik Italia

La Cina ha sviluppato il sistema di trasporto maglev più veloce del mondo, in grado di raggiungere una velocità massima di 600 chilometri all'ora; il primo treno è uscito dalla catena di montaggio martedì a Qingdao, una città nella provincia di Shandong, nella Cina orientale, dopo cinque anni di ricerca e sviluppo.Questo treno ad alta velocità, stando a quanto riferito dal quotidiano Global Times, è attualmente il veicolo terrestre più veloce destinato al transito regolare. Un viaggio di 10 ore da Shenzhen, nella Cina meridionale, a Shanghai, sarà percorso dal nuovo prototipo in appena 2 ore e mezza una volta costruita la linea maglev.Il nuovo maglev mette in mostra una serie di scoperte e progressi tecnologici, tra cui un sistema frenante auto-sviluppato che è il 30 percento più efficiente del treno maglev di Shanghai, il che significa che lo spazio di frenata è ridotto da circa 16 chilometri a soli 10 chilometri.CRRC SRI fornisce il sistema frenante, l'accoppiatore, il sistema antivibrazioni, il sistema elettrico, il sistema di informazione per i passeggeri (PIS) e altri componenti principali del maglev da 600 km/h.Il sistema di ricezione del treno maglev ad alta velocità sviluppato da CRRC SRI presenta un alto grado di adattabilità ambientale e può funzionare senza problemi in un intervallo di temperatura compreso tra -25°C e 45°C. stando a quanto affermato dai creatori.Per garantire una telecomunicazione fluida durante una corsa ad alta velocità, il maglev è dotato di un sistema di Wi-Fi 5G, con i passeggeri che potranno anche ricaricare i propri telefoni cellulari in modalità wireless.

