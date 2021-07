https://it.sputniknews.com/20210720/di-maio-frena-sulla-transizione-ecologica-se-e-uno-shock-le-imprese-chiudono--12200366.html

Di Maio frena sulla transizione ecologica: "Se è uno shock le imprese chiudono"

Il ministro degli Esteri, intervenendo ad un evento di Confindustria, ha parlato della transizione ecologica e del Made in Italy. 20.07.2021, Sputnik Italia

"La transizione ecologica deve essere transizione, se è shock le nostre imprese chiudono". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio all'evento di Confindustria 'Esportare la Dolce Vita'.Il titolare della Farnesina ha partecipato questa mattina alla presentazione del rapporto “Esportare la dolce vita - Bello e ben fatto: il potenziale del made in Italy nel panorama internazionale che cambia”, tenuta oggi a Roma, presso la sede di Confindustria.Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Farnesina ha promosso un progetto a sostegno delle esportazioni delle Pmi, dal valore di 1,2 miliardi di euro. Il piano seguirà due "transizioni gemelle", quella ecologica e digitale. Il capo della diplomazia italiana ha sottolineato che la transizione, in particolare quella ecologica, non può essere uno shock, deve essere sostenibile.La conversione green deve essere graduale, rispettando i tempi necessari per evitare la chiusura delle imprese. “Non è un tema di singolo comparto, ma di visione industriale dell’Europa”, ha detto Di Maio. “Se l’obiettivo è dire che stiamo accelerando la transizione ecologica, ricordo che l’Ue è già virtuosa”, ma per ridurre l'impatto delle emissioni è necessario “coinvolgere Cina, India, Usa”, ha concluso.

economia