Ddl Zan torna al Senato, pioggia di emendamenti: quasi 700 dalla Lega e 4 da Italia Viva

Ddl Zan torna al Senato, pioggia di emendamenti: quasi 700 dalla Lega e 4 da Italia Viva

Il Carroccio invita il Pd al dialogo, ma i Dem accusano il partito di Salvini di voler affossare il testo. 20.07.2021, Sputnik Italia

Sono oltre mille gli emendamenti che sono stati presentati entro la scadenza prevista per oggi alle 12:00 in merito al ddl Zan. E quasi 700 sono quelli depositati dalla Lega, mentre soltanto quattro da Italia viva. Se ne contano anche un’ottantina dell’Udc Paola Binetti.Adesso il percorso del testo sull’omotransfobia, che riprende la discussione al Senato, sembra più in bilico e fioccano le accuse di ostruzionismo da una parte e di irremovibilità dall’altra.Oggi la conferenza dei capigruppo fisserà il nuovo calendario e già c’è chi ipotizza il temuto slittamento del provvedimento a settembre.Scontro Pd-LegaIl Partito Democratico subito dopo l’annuncio della mole di emendamenti presentati dalla Lega ha attaccato il partito di Matteo Salvini.La Lega ha, però, voluto subito smentire ribadendo di essere pronta a mediare: Salvini ha incontrato una delegazione di Gay Lib formata dal segretario nazionale Daniele Priori e dalpresidente Luca Maggioni ribadendo che intende "lavorare per arrivare a un'intesa in Parlamento, con la disponibilità a ritirare gli emendamenti depositati oggi qualora il PD passasse dallo scontro a tutti i costi al confronto e al dialogo, come invocato anche dalla Santa Sede".Le modifiche di Italia VivaE mentre sui banchi del Senato si prepara battaglia Italia viva spiega le sue posizioni e chiede convergenza.Il capogruppo di Italia viva in Senato, Davide Faraone ha auspicato “che la proposta emendativa di Italia viva e del gruppo Autonomie all'articolo 1 del disegno di legge Zan trovi ampia convergenza in Aula”.

