Covid, vaccino Sinovac efficace al 98,9% su bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni

L'esito dei test di fase due mostra un'efficacia maggiore del vaccino cinese sulla fascia d'età dei giovanissimi piuttosto che sulla popolazione adulta. 20.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-20T14:32+0200

Il vaccino cinese Sinovac è stato approvato per l'uso di emergenza tra bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 17 anni, dopo che i dati degli studi clinici di fase II suggeriscono che un'efficacia di almeno il 98,9% nella protezione dal Covid-19. Lo si apprende dal Global Times.Dai dati emerge come la risposta anticorpale sia maggiore in questa fascia d'età rispetto alla popolazione di età superiore ai 18 anni vecchio. I test clinici, condotti su 180 volontari appartenenti al gruppo, hanno mostrato a tre mesi dall'immunizzazione una produzione di anticorpi 98,9 al 100% a seconda del dosaggio dell'inoculazione, ha annunciato lunedì la società."Il risultato è migliore rispetto alla popolazione di età superiore ai 18 anni", ha affermato Sinovac, osservando che i dati suggeriscono che il vaccino è stabile ed efficace tra i giovani. L'OMS ha approvato a giugno il vaccino Sinovac per l'uso di emergenza nelle persone di età pari o superiore a 18 anni, osservando che i risultati di efficacia hanno mostrato che il vaccino Sinovac previene la malattia sintomatica con un'efficacia 51% sulla popolazione immunizzata, mentre protegge da complicazioni e ospedalizzazioni con un'efficacia del 100%. Sinovac è stato approvato per l'uso di emergenza a maggio per le persone di età compresa tra 3 e 17 anni. Diverse province e città in Cina hanno vaccinato adolescenti di età compresa tra 15 e 17 anni da luglio e stanno pianificando di estendere le vaccinazioni a più persone, ha affermato la società.

