https://it.sputniknews.com/20210720/covid-israele-nuovo-record-di-casi-degli-ultimi-quattro-mesi-1400-12203143.html

Covid Israele, nuovo record di casi degli ultimi quattro mesi: +1.400

Covid Israele, nuovo record di casi degli ultimi quattro mesi: +1.400

Il governo sta prendendo in considerazione l'introduzione di nuove misure restrittive per far fronte alla nuova emergenza. 20.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-20T18:54+0200

2021-07-20T18:54+0200

2021-07-20T18:54+0200

coronavirus nel mondo

israele

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/10099111_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b2a2493db1fb7f6ea9cab93a5071404c.jpg

Sono 1.372 i nuovi casi di COVID-19 rilevati dalle autorità sanitarie israeliane nelle ultime 24 ore, per quello che è il dato più elevato negli ultimi quattro mesi.Ad influire in maniera determinante sulla nuova risalita del numero di infezioni è stata, come in molti altri Paesi, la diffusione della variante Delta, che ha portato le autorità a reintrodurre alcune delle restrizioni precedentemente rimosse.Inoltre, le autorità israeliane stanno valutando la reintroduzione di una quarantena obbligatoria a tutte le persone che arrivano nel Paese, comprese quelle vaccinate o guarite dal COVID-19.Il ministro della Sanità Nitzan Horowitz ha confermato tali ipotesi, escludendo però la chiusura dell'aeroporto internazionale Ben Gurion:Stando al Ministero della Salute israeliano, sono 853.478 i casi registrati dall'inizio della pandemia, ai quali vanno ad aggiungersi 6.451 decessi.Attualmente ci sono 7.924 casi attivi nel Paese, inclusi 62 pazienti in condizioni critiche, e che il tasso di positività è dell'1,86%.

https://it.sputniknews.com/20210717/pfizer-meno-efficace-contro-variante-delta-dice-primo-ministro-israeliano-bennett-12176546.html

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, israele, mondo