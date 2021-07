https://it.sputniknews.com/20210720/covid-il-peru-firma-un-accordo-per-lacquisto-di-20-milioni-di-dosi-di-vaccino-sputnik-v-12205046.html

Covid, il Perù firma un accordo per l'acquisto di 20 milioni di dosi di vaccino Sputnik V

Covid, il Perù firma un accordo per l'acquisto di 20 milioni di dosi di vaccino Sputnik V

L'accordo concluso con il fondo russo permetterà di vaccinare 10 milioni di cittadini peruviani contro il Covid-19. 20.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-20T20:05+0200

2021-07-20T20:05+0200

2021-07-20T20:07+0200

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/12021125_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_f59f816f2d6cab6c6bdc792e816bedd0.jpg

ll Perù ha concluso un accordo per l'acquisto 20 milioni di dosi di vaccini contro il Covid-19 Sputnik V. Lo ha annunciato questo martedì il presidente del Perù, Francisco Sagasti. L'intesa è stata raggiunta con la Human Vaccine LCC, una sussidiaria del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF).Il lotto consentirà la vaccinazione di 10 milioni di cittadini peruviani. "Abbiamo firmato un contratto con il Fondo russo per gli investimenti diretti, che rappresenta il laboratorio Gamaleya", ha annunciato il presidente sul suo account Twitter, aggiungendo: "Ci consentirà di immunizzare 10 milioni di peruviani. Dimostriamo così il nostro impegno per il salute e benessere di tutti”Sagasti ha aggiunto che "si stanno facendo progressi nella definizione del calendario" per la consegna dei vaccini, con l'obiettivo che il governo entrante possa "specificare i dettagli che verranno lasciati con largo anticipo".Il 28 luglio, infatti, si insedierà il neoletto Pedro Castillo alla presidenza della Repubblica del Perù. Finora, lo Stato andino ha stipulato contratti di approvvigionamento di vaccini con Pfizer, Sinopharm, Johnson & Johnson, AstraZeneca e, ora, il Gamaleya Institute.Attualmente il piano di vaccinazione sta proseguendo con i lotti arrivati ​​da Pfizer e Sinopharm, che hanno consentito la vaccinazione di oltre 4 milioni di persone, su una popolazione adulta stimata in circa 24 milioni di abitanti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus