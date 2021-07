https://it.sputniknews.com/20210720/covid-galli-finche-il-virus-circola-negli-under-40-non-ne-usciamo-12197347.html

Covid, Galli: "Finché il virus circola negli under 40 non ne usciamo"

Per il professore dell'ospedale Sacco di Milano, anche se grazie ai vaccini sono diminuiti i casi di morte per Covid-19, bisogna vaccinare i giovani per... 20.07.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

"Finché il coronavirus circola negli under 40 non ne usciamo", ha detto Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite di 'Agorà Estate' su RaiTre. In Italia, da quando ci sono i vaccini le morti sono diminuite, ricorda il professore. Per questo insiste sulla necessità dei vaccini: "dobbiamo usarli senza se e senza ma".Immunità di gregge"A sentire parlare di immunità di gregge mi viene l'orticaria", prosegue Galli. Sulla possibilità di ottenerla in Italia, lo scienziato spiega che l'immunità di gregge "si riesce ad ottenere quando una certa percentuale della popolazione di una nazione o di una regione è vaccinata o ha contratto la malattia. In questo modo il virus non riesce a colpire anche gli altri", precisa. L'efficacia dei vacciniGalli ricorda che i vaccini utilizzati nella campagna vaccinale sono stati impostati su un virus che circolava nel 2020. Questo impedisce di "coprire completamente il discorso delle nove varianti", spiega. Le vaccinazioni in ItaliaIn Italia sono state somministrate oltre 62 milioni di dosi dall'inizio della campagna vaccinale, secondo i dati Aifa aggiornati al 20 luglio. Sono in tutto 62.123.241 le dosi inoculate su un totale di 66.422.319 di dosi ricevute. Le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione sono 27.581.936, pari al 51,07% della platea degli over 12. L'efficacia della campagna vaccinale, misurata dal rapporto fra dosi somministrate e ricevute, è pari al 93,5%.

