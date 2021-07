https://it.sputniknews.com/20210720/covid-19-in-italia-vaccinato-oltre-un-cittadino-su-due-12196363.html

Covid-19, in Italia vaccinato oltre un cittadino su due

In precedenza il governo aveva previsto il raggiungimento della piena immunizzazione della popolazione over 12 entro il mese di agosto. 20.07.2021, Sputnik Italia

In Italia oltre un cittadino su due ha completato con successo il proprio ciclo vaccinale anti-COVID.E' quanto emerge dall'ultimo report del governo, pubblicato nella mattinata odierna e aggiornato alla data del 20 luglio.Secondo i dati riportati, sono 27.581.936, pari al 51,07% della popolazione over 12, gli italiani ad aver ricevuto due dosi di siero anti-coronavirus.Il Covid-19 in ItaliaNella giornata di ieri sono stati registrati 2.072 contagi da Covid-19, 1.055 in meno rispetto alla giornata precedente, con il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia che ha raggiunto quota 4.289.528.Nell'ultimo giorno 651 persone sono state dichiarate guarite dal coronavirus, 150 in più delle 24 ore precedenti, mentre le vittime sono state 7, per un totale di 127.874 da inizio pandemia.

https://it.sputniknews.com/20210720/obbligo-vaccinale-flick-la-costituzione-lo-prevede-12195836.html

Scemo chiLegge si certo come no vaccinati 10 su 2! ahhhhhhh i merdanisti giornalisti cazzari e succhiapalle 1

Gaetano Mantione Si conteggieranno 2 su 2 0

2

2021

