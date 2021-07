https://it.sputniknews.com/20210720/confindustria-propone-estensione-del-green-pass-anche-nelle-aziende-12203297.html

Confindustria propone estensione del green pass anche nelle aziende

In una lettera interna del direttore generale di Confindustria Francesca Mariotti si legge come l'organizzazione proponga la resa obbligatoria del green pass... 20.07.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

confindustria

lavoro

economia

italia

Anche l'organizzazione di Confindustria si è espressa riguardo la questione del green pass, centro del dibattito politico delle ultime settimane connesso anche alla nuova risalita dei contagi. Le dichiarazioni riguardano una lettera del direttore generale di Confindustria Francesca Mariotti.Secondo quanto affermato dall'organizzazione, è necessario rendere obbligatorio il green pass anche nei contesti aziendali per consentire lo svolgimento dei processi produttivi nel rispetto delle libertà individuali.Nel caso di mancato certificato, secondo quanto affermato da Confindustria, le aziende potrebbero non ammettere il dipendente a lavoro o sospenderlo senza salario."Qualora ciò non fosse possibile, il datore dovrebbe poter non ammettere il soggetto al lavoro, con sospensione della retribuzione in caso di allontanamento dell'azienda" continua la lettera.Proposta di Confindustria su estensione uso green pass in aziendaConfindustria afferma inoltre di stare lavorando ad una proposta normativa sull'estensione dell'utilizzo del green pass per accedere ai contesti aziendali."(La proposta, ndr) costituisce, dopo la disponibilità alle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, un ulteriore contributo delle imprese a tutela della salute pubblica" ha affermato Confindustria.Nell'illustrare la proposta, Mariotti sottolinea che nonostante l'avanzamento della campagna di vaccinazione in Italia, ci siano percentuali consistenti di lavoratori che scelgono liberamente di non sottoporsi alla vaccinazione anti-COVID19."Esponendo di fatto a un maggior rischio di contrarre il virus se stessi e la pluralità di soggetti con cui, direttamente o indirettamente, entrano in contatto condividendo in maniera continuativa gli ambienti di lavoro" afferma il direttore generale.

volpeneldeserto Si sta raggiungendo il colmo,o facciamo una guerra civile e fare fuori questi criminali,che stanno ledendo tutti i diritti. Civili,questa è una vera dittatura ,a morte i dittatori e i loro collaborazionisti 3

Irina Derefko E dove sarebbe il rispetto per la libertà individuale? Confindustria=Covo di serpenti a sognagli. Una bella cotta con un lanciafiamme quando sono tutti riuniti, è ciò che ci vorrebbe 2

coronavirus in italia, confindustria, lavoro, economia, italia