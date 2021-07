https://it.sputniknews.com/20210720/caccia-francese-mirage-2000-si-schianta-nel-nord-del-mali-12203616.html

Caccia francese Mirage 2000 si schianta nel Nord del Mali

Entrambi i piloti dell'aereo militare sarebbero salvi, ha fatto sapere l'esercito. 20.07.2021, Sputnik Italia

Un caccia francese Mirage 2000 è precipitato nel Nord del Mali. Lo ha riferito martedì 20 luglio un portavoce dell'esercito francese, il colonnello Pascal Ianni. Il portavoce ha aggiunto che a bordo c'erano due piloti, entrambi sopravvissuti allo schianto.L'incidente è avvenuto nella regione di Hombori. Secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, i militari apriranno un'indagine sulle ragioni dell'incidente. Tuttavia, secondo il portavoce, dietro lo schianto non ci sarebbero gruppi terroristici. L'aereo da caccia monomotore multiruolo è prodotto da Dassault Aviation. L'ultima volta che il caccia Mirage 2000 si è schiantato è stato nel 2019, quando un jet dell'aeronautica indiana è precipitato, uccidendo entrambi i piloti. All'inizio di maggio, un altro caccia Dassault Mirage F-1 si è schiantato vicino alla base aerea di Nellis negli Stati Uniti. Il pilota è riuscito a espellersi pochi istanti prima che l'aereo si schiantasse al suolo ed esplodesse. Tuttavia, non è sopravvissuto allo schianto.Il caccia è in servizio anche a Taiwan, Grecia, Egitto, Qatar e Perù.

