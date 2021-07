https://it.sputniknews.com/20210720/antonio-rossi-dopo-linfarto-ora-sto-bene-allolimpionico-applicato-uno-stent-12205494.html

Antonio Rossi dopo l'infarto, "Ora sto bene". All'olimpionico applicato uno stent

Antonio Rossi dopo l'infarto, "Ora sto bene". All'olimpionico applicato uno stent

Dopo un malore avuto domenica in seguito ad una maratona, l'ex campione olimpico è ora ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como per i postumi di un infarto... 20.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-20T19:44+0200

2021-07-20T19:44+0200

2021-07-20T19:44+0200

sport

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/12205261_0:74:720:479_1920x0_80_0_0_d42a27d5b55195e74b7b35a7c0aaa935.jpg

L'ex campione olimpico della canoa Antonio Rossi, oro ad Atlanta e a Sydney e portabandiera Azzurro, attuale sottosegretario con delega allo Sport di Regione Lombardia è stato ricoverato in ospedale dopo un malore avuto domenica in seguito ad una maratona, segnale di un infarto in corso.Il campione era stato ricoverato nella cittadina veneta di Conegliano dove aveva partecipato alla mezza maratona, per poi essere stabilizzato e trasferito al Sant'Anna di Como.Rossi è stato sottoposto ad angioplastica ed i medici hanno dovuto inserire uno stent. Al suo risveglio il campione ha dichiarato "Ora sto bene".Le condizioni del campione sono buone, tanto che potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni."Sto bene, la situazione è sotto controllo e conto di ritornare rapidamente alla normalità. Sono moltissimi i messaggi di affetto che sto ricevendo in queste ore. A tutti coloro che mi sono stati vicini, un forte abbraccio virtuale e un arrivederci a presto" ha affermato Antonio Rossi, ringraziando poi il personale sanitario ed il medico che lo ha operato.Numerosi i rappresentanti delle istituzioni che nelle ultime ore hanno voluto dimostrare la loro vicinanza e fatto gli auguri di pronta guarigione ad Antonio Rossi, dalla sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali, al presidente del Coni, Giovanni Malagò, fino al governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

https://it.sputniknews.com/20210719/altri-tre-casi-di-covid-19-accertati-alle-olimpiadi-di-tokyo-12186967.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sport, italia