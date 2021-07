https://it.sputniknews.com/20210720/-a-roma-il-piu-grande-focolaio-ditalia-dopo-la-partita-con-il-belgio-97-contagiati-12197177.html

È a Roma il più grande focolaio d’Italia. Dopo la partita con il Belgio: 97 contagiati

Tutti i casi sono collegati al pub Clifton nel quartiere di Monteverde e per la maggior parte si tratta di giovani sotto i 25 anni. 20.07.2021, Sputnik Italia

Iniziano a vedersi le conseguenze degli assembramenti legati agli Europei di calcio vinti dall’Italia. Come previsto dagli esperti i contagi sono saliti e si sono registrati cluster collegati a luoghi di assembramento per la visione delle partite.È il caso di Roma dove è scoppiato il più grande focolaio del Paese.Si tratta di 97 contagi tutti collegati al pub Clifton nel quartiere di Monteverde.Assembramenti e giovanissimiSecondo quanto emerge dal tracciamento dei casi, la maggior parte dei contagiati, 88, ha meno di 25 anni.ll range di età dei positivi va dai 12 ai 60 anni, con un’età media intorno ai 21 anni. Si tratta di 78 maschi e 19 femmine e 17 sono familiari di persone che sono state contagiate nel pub nella sera dei quarti di finale degli Europei.E secondo le testimonianze di chi ha partecipato alle serate al pub chi si trovava nel locale non indossava la mascherina nonostante l’assembramento.Il pub e la rabbia degli utentiI gestori del pub The Clifton hanno dato la loro versione del “caso” su Facebook affermando che tutte le regole anti-Covid sono state rispettate.Sotto il post, in cui è allegata anche la ricevuta della sanificazione del locale, però molti utenti hanno smentito la versione.Anche la mamma di un contagiato ha scritto: “Voi avreste fatto rispettare le norme anti Covid? Il 2/7 avevate avuto i primi contagi e il 6/7 siete stati comunque aperti per la semifinale dove si è contagiato anche mio figlio, tutti i suoi amici che hanno a loro volta contagiato i familiari”.

schardif I numeri della farsa in veste sportiva 0

