Vaccinazione anti-Covid obbligatoria "per evitare conflitti sociali" - consigliere regionale Sicilia

Sergio Tancredi, consigliere regionale di Attiva Sicilia, ha invocato l'introduzione dell'obbligo vaccinale da parte dello Stato contro il Covid-19 se effettivamente i sieri contro il coronavirus sono uno strumento efficace contro la pandemia."Io credo che oggi il Governo debba avere la forza di dichiarare obbligatoria la vaccinazione anti Covid. E così nessuno potrà svincolarsi, ma tutti potremmo avere il diritto di chiedere l'evidenza scientifica degli effetti dei vari vaccini. E peraltro, in presenza di danni provocati dal vaccino, sapremmo a chi chiedere i risarcimenti. Invece, si spinge per un vaccino per il quale si chiede di firmare un consenso informato che deresponsabilizza da ogni effetto dannoso....se il vaccino è lo strumento per contrastare il Covid lo si renda obbligatorio", ha affermato Tancredi, le cui parole sono riportate in un comunicato stampa finito a disposizione della redazione di Sputnik Italia.Il deputato regionale vede nella contrapposizione tra no vax e vaccinati e sul dibattito sull'uso del Green Pass una potenziale pericolo di divisione nella società.In precedenza intervenendo alla Festa dell'Unità a Roma, il segretario del Pd Enrico Letta si era espresso a favore dell'introduzione dell'obbligo vaccinale contro il Covid-19.A sua volta il leader di Italia Viva Matteo Renzi aveva chiesto l'obbligo vaccinale solo per personale sanitario e scolastico.Relativamente ai lavoratori impiegati nella scuola, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha chiarito che la decisione spetta al Consiglio dei Ministri.

