https://it.sputniknews.com/20210719/tokyo-2020-giornalista-italiano-positivo-al-covid-su-volo-azzurri-del-ciclismo-e-nazionale-basket-12190627.html

Tokyo 2020, giornalista italiano positivo al covid: su volo azzurri del ciclismo e nazionale basket

Tokyo 2020, giornalista italiano positivo al covid: su volo azzurri del ciclismo e nazionale basket

Si complica anche per gli azzurri il cammino verso le rispettive competizioni a questi XXXII Giochi Olimpici, trovato un positivo a bordo dell'aereo... 19.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-19T13:08+0200

2021-07-19T13:08+0200

2021-07-19T13:08+0200

olimpiadi 2020

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/12188745_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_dae09d6900b5a390d5794303275740fa.jpg

L’Italia del basket ha conquistato la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con una storica vittoria sulla Serbia, ma ora il loro sogno potrebbe infrangersi a causa del Covid-19. Un giornalista che viaggiava al seguito della nazionale di basket e dell’intera squadra di ciclisti azzurri, è risultato positivo domenica 18 ai test di verifica. Sullo stesso volo, organizzato dal Comitato olimpico nazionale (Coni) viaggiavano anche quattro pugili.Il giornalista è in isolamento in un hotel Covid che raggruppa tutti i positivi di questa Olimpiade, ma adesso c’è apprensione per gli azzurri dopo che l’ambasciata d’Italia a Tokyo ha confermato l’evento, riporta il Corriere della Sera.Covid-19 “decima” sportivi e squadre nazionaliL’ultima defezione in ordine di tempo è quella della tennista statunitense Cori “Coco” Gauff, che da poco ha annunciato di essere risultata positiva al coronavirus e che per questo motivo dovrà saltare le olimpiadi.Mentre si segnala il quarto positivo all’interno del villaggio olimpico, è un giocatore della nazionale di beach volley della Repubblica Ceca, la Serbia perde la delegazione del canottaggio.La delegazione del Regno Unito ha 6 atleti e due accompagnatori in isolamento insieme a 20 membri della squadra olimpica sudafricana. Volavano a bordo di un aereo dove è stato trovato un positivo.La nazionale statunitense delle ginnaste ha segnalato una positività tra le ragazze che si stanno allenando in Giappone.

Gaetano Mantione Minchia!!!! ERA STATO VACCINATUUU???? 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olimpiadi 2020