Semplici trucchi per allungare la vita della tua auto

Ogni guidatore desidera che la sua auto duri a lungo, soprattutto considerando che i prezzi dei veicoli sono sempre in aumento. Questi sono alcuni trucchi per... 19.07.2021

In una conversazione con Sputnik, Lev Zimanov, professore presso l'Università tecnica automobilistica e stradale di Mosca, ha dato alcuni consigli sul modo migliore per mantenere un'auto. Secondo Zimanov, le raccomandazioni sono determinate da metodi elaborati per mantenere "un costo minimo e garantire uno stato operativo per un periodo prolungato". L'esperto ha sottolineato che è imperativo sottoporre il veicolo a diagnostica e manutenzione preventiva in tempo, assicurando che questa è la condizione più importante per mantenere l'auto in buone condizioni per molti anni, anche più della sua modalità di conservazione, che riguarda principalmente solo le sua parte meccanica. Lo specialista ha anche sottolineato che non è necessario portare le auto solo ai centri di assistenza ufficiali del loro produttore. Tuttavia, molte volte le officine comuni non dispongono di tutti gli strumenti necessari per eseguire una specifica manutenzione o riparazione.

2021

