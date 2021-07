https://it.sputniknews.com/20210719/scienziati-cinesi-sostengono-la-tesi-delle-origini-naturali-del-covid-19-12187092.html

Scienziati cinesi sostengono la tesi delle origini naturali del COVID-19

Scienziati cinesi sostengono la tesi delle origini naturali del COVID-19

Diversi scienziati cinesi sono giunti alla conclusione che il nuovo coronavirus ha origini naturali e non potrebbe essere stato creato artificialmente. A... 19.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-19T09:27+0200

2021-07-19T09:27+0200

2021-07-19T09:27+0200

coronavirus nel mondo

scienza e tech

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/11838626_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_921ff534a647f84ab463bd5bf7b0e06b.jpg

Il nuovo rapporto pubblicato dalla rivista China Life Sciences academic journal afferma che il nuovo coronavirus, responsabile della pandemica Covid-19, con tutta probabilità è di origine puramente naturale."Nel confronto con il SARS-CoV del 2003, il SARS-CoV-2 è estremamente ben adattato alle popolazioni umane e il suo spostamento adattivo dall'animale ospite all'uomo deve essere stato un percorso molto ampio. Per l'argomento dell'orologiaio cieco, un tale cambiamento adattivo può essere avvenuto solo prima dell'inizio dell'attuale pandemia e con l'aiuto di una selezione graduale. In questa prospettiva, SARS-CoV-2 non avrebbe potuto evolversi in un mercato di animali in una grande città e ancor meno probabilmente in un laboratorio", hanno concluso gli scienziati.Quanto ci vorrà per sapere esattamente come è andataSergey Netesov, capo del laboratorio dell'Università statale di Novosibirsk e membro corrispondente dell'Accademia delle scienze russa (RAS), ha dichiarato a Sputnik che potrebbero volerci fino a due anni per scoprire le origini esatte del nuovo coronavirus.A gennaio, esperti internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) si sono recati a Wuhan dove hanno esaminato il famoso laboratorio di ricerche biologiche, ospedali e mercati alla ricerca di indizi sulle origini del SARS-CoV-2. La missione di esperti ha quindi compilato un rapporto, affermando che una fuga del coronavirus dal laboratorio di Wuhan, sarebbe stata molto improbabile. Il rapporto, pubblicato a marzo, afferma che il nuovo virus sarebbe stato molto probabilmente trasmesso all'uomo dai pipistrelli attraverso un ospite intermedio.

https://it.sputniknews.com/20210719/altri-tre-casi-di-covid-19-accertati-alle-olimpiadi-di-tokyo-12186967.html

Gaetano Mantione Sostenete sto c.... confu s cionisti 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, scienza e tech, mondo