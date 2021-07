https://it.sputniknews.com/20210719/rivelazione-dossier-su-provocazione-pianificata-in-crimea-per-londra-nessuna-prova-di-spionaggio--12192228.html

Rivelazione dossier su provocazione pianificata in Crimea, per Londra nessuna prova di spionaggio

Rivelazione dossier su provocazione pianificata in Crimea, per Londra nessuna prova di spionaggio

Il mese scorso in una fermata d'autobus nel Kent sono stati scoperti documenti riservati del ministero della Difesa contenenti dettagli sulla nave che aveva... 19.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-19T19:10+0200

2021-07-19T19:10+0200

2021-07-19T19:10+0200

regno unito

mar nero

crimea

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/11860476_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c0ade2b0fe20a5e3af9c03da5ac77891.jpg

Un'indagine interna del ministero della Difesa non ha trovato prove che la perdita dei documenti sul caso dell'HMS Defender sia frutto di un'azione di spionaggio, ha annunciato il ministro della Difesa Ben Wallace. Wallace ha affermato che il ministero ha stabilito che i documenti sono stati "persi" da un collaboratore senza nome e che a questa persona è stato sospeso il lascia passare sui documenti riservati.“L'indagine ha confermato in modo indipendente le circostanze della perdita, compresa la gestione dei documenti all'interno del Dipartimento, il luogo in cui sono stati smarriti i documenti e il modo in cui ciò è avvenuto. Sono coerenti con la ricostruzione degli eventi della persona coinvolta, ha specificato Wallace. Wallace ha affermato di essere fiducioso che il ministero della Difesa abbia "recuperato tutti i documenti SEGRETI" e ha affermato che il suo dicastero non avrebbe fatto ulteriori commenti "sulla natura della perdita o sull'identità dell'individuo" per "ragioni di sicurezza".Sconfinamento di HMS Defender a largo della CrimeaIl 23 giugno scorso il cacciatorpediniere britannico Defender ha oltrepassato il confine russo vicino a Capo Fiolent in Crimea. La nave di frontiera russa, dopo ripetuti avvertimenti, ha sparato colpi d'avvertimento, così come il caccia Su-24M.Il ministero della Difesa e il governo del Regno Unito hanno affermato che la nave "ha effettuato un pacifico passaggio tra le acque territoriali dell'Ucraina e non c'è stato alcun colpo di avvertimento", ma la Marina russa stava conducendo "esercitazioni". Tuttavia un giornalista a bordo del cacciatorpediniere ha confermato che la nave ha deliberatamente sconfinato.Il presidente Vladimir Putin ha definito le azioni della Gran Bretagna una provocazione e una manifestazione di mancanza di rispetto per la scelta della Crimea. Allo stesso tempo si è detto convinto che se i marinai russi avessero affondato il cacciatorpediniere, non sarebbe scoppiata una guerra su larga scala, dal momento l'Occidente è consapevole che non ne sarebbe uscito vittorioso.

https://it.sputniknews.com/20210625/sconfinamento-nave-in-crimea-per-diplomatico-russo-usa-e-gb-cercano-di-provocare-conflitto--11886308.html

Andrea GLI INGLESI PENSANO DI ESSERE ANCORA GLI IMPERIALISTI NUMERO 1 MA SONO SOLO I SERVI DEGLI AMERIKANI CHE PARLANO LA STESSA LINGUA 1

nikita Ad una fermata di un autobus nel Kent, vengono trovati casualmente, in una borsa, dei documenti segreti??????????????????? 0

3

regno unito

mar nero

crimea

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

regno unito, mar nero, crimea, russia