Renzi dice sì a green pass e le zone rosse le riserverebbe ai no vax

Renzi dice sì a green pass e le zone rosse le riserverebbe ai no vax

Matteo Renzi contro i no vax da sempre. Nelle zone rosse mettiamoci loro e non i vaccinati, e ai cittadini chiede di "ascoltare" i numeri e non l'altro Matteo...

Matteo Renzi stigmatizza subito quanto detto da Matteo Salvini, secondo il quale il vaccino è necessario solo nei più anziani e per gli altri no: “Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia. Da sempre ho fatto una battaglia contro i No Vax.”E così, ospite di RaiNews, agli italiani chiede di fidarsi dei numeri, che dicono che con i vaccinati anche se i casi salgono a 50 mila come nel Regno Unito, i morti poi sono solo 50: “Fidiamoci dei numeri, non di Salvini”.Renzi, però, si è vaccinato appena ieri al Mandela Forum di Firenze. E a proposito dell’obbligo del green pass, ha detto:Tuttavia Renzi si oppone alla quarantena per i vaccinato come già richiesto da altre voci più autorevoli della sua.Secondo Renzi se si modifica la regola a favore dei vaccinati, sarà un “altro modo per incoraggiare i vaccini”.Il presidente della Fondazione Gimbe, che pure ha commentato con favore l’introduzione dell’obbligo del green pass in particolari contesti, ha definito queste misure una spinta gentile verso la vaccinazione di un numero maggiore di persone.Vaccino obbligatorio per sanitari e mondo scuolaPer quanto riguarda l’obbligo del vaccino, Renzi lo crede necessario per alcune categorie di persone tra cui gli operatori sanitari ed anche il mondo della scuola. Tuttavia è pessimista:“La chiamano didattica a distanza per me è 'depressione a duemila'. Dobbiamo dare obbligo vaccinale a mondo sanitario e mondo scolastico. Non so se ci sarà la forza di farlo”.Enrico Letta, ieri alla Festa dell’Unità si è mostrato favorevole all’obbligo vaccinale esteso.

Don Camillo (ti tengo sulle palle) ma sta volta.... BRAVO MATTEO !!! 😁😁👍👍 3

volpeneldeserto Renzi sei solo un venduto,non sei nessuno ,se ci fossero le votazioni ti estingui prima del virus,pinocchio 2

