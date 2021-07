https://it.sputniknews.com/20210719/questa-zecca-ti-rendera-vegetariano-che-tu-lo-voglia-o-no-11894889.html

Questa zecca ti renderà vegetariano. Che tu lo voglia o no

La zecca Amblyomma americanum, conosciuta come stella solitaria, abita in alcuni stati degli Stati Uniti e del Messico ed è più comune nelle aree boschive. Ma c'è un dettaglio molto curioso: un singolo morso di questo minuscolo ma aggressivo aracnide è in grado di scatenare una forte reazione allergica alla carne rossa, dove l'Amblyomma inocula un carboidrato chiamato alfa-gal. Questa sostanza è presente nelle membrane cellulari di tutti gli animali tranne l'uomo e alcuni primati. Di conseguenza il nostro corpo inizia a produrre anticorpi dell'immunoglobulina E per neutralizzarlo.Anche maiale, manzo e agnello contengono piccole quantità di alfa-gal. Se il tuo corpo presenta già questi anticorpi dopo il morso, è molto probabile che il tuo sistema immunitario inizi a rifiutare la carne rossa, che quindi sconsigliamo di consumare dopo essere stato morso dalla stella solitaria. Va notato che pollo e pesce non contengono alfa-gal e anche che non si tratta di un'allergia permanente: la maggior parte delle persone può tornare a mangiare carne rossa in un paio d'anni.I sintomi dell'allergia da alfa-gal compaiono diverse ore dopo aver consumato carne e includono: Nei casi più gravi, alcuni pazienti finiscono in terapia intensiva. Ad oggi non esiste un trattamento per questa allergia, ma è possibile prevenirla. Fai attenzione alle zecche di Amblyomma americanum e, se non puoi evitare il morso, ti consigliamo di fare un test degli anticorpi IgE prima di mangiare un hamburger.

