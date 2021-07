https://it.sputniknews.com/20210719/putin-russia-deve-sforzarsi-di-essere-leader-nei-cambiamenti-globali-12193455.html

Putin: Russia deve sforzarsi di essere leader nei cambiamenti globali

La Russia non dovrebbe solo rispondere alle sfide, ma sforzarsi di essere leader, senza dimenticare di risolvere i problemi attuali, ha affermato il capo di... 19.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-19T16:24+0200

2021-07-19T16:24+0200

2021-07-19T16:37+0200

vladimir putin

russia

"Il nostro Paese non dovrebbe solo rispondere alle sfide, ma sforzarsi di essere leader nei cambiamenti globali. Abbiamo tutto per fare questo. E allo stesso tempo occorre affrontare e risolvere i problemi attuali, molti di essi si accumulano ogni giorno. Ma allo stesso tempo non bisogna dimenticare i compiti di sistema, gli uni e gli altri devono essere combinati in un'unica logica di sviluppo a lungo termine", ha affermato il presidente Putin al Consiglio per lo sviluppo strategico ed i progetti.La Russia deve accelerare il ritmo dei cambiamenti nell'economia, nell'ecologia, nella trasformazione digitale e fissare obiettivi più ambiziosi, ha aggiunto il capo di Stato russo.Il Consiglio per lo sviluppo strategico ed i progetti è stato costituito per migliorare le attività per lo sviluppo strategico della Federazione Russa e per ottimizzare l'implementazione dei progetti prioritari.

vladimir putin, russia