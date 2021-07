Obbligare tutti al vaccino? Enrico Letta è favorevole

https://it.sputniknews.com/20210719/obbligare-tutti-al-vaccino-enrico-letta-e-favorevole-12187300.html

Mentre il dibattito politico è molto concentrato sull’obbligo del green pass per entrare allo stadio, alle fiere e in discoteca, il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, pone nel dibattito politico un altro tema spinosissimo legato alla pandemia.Letta ha infatti affermato che lui è favorevole all’obbligo del vaccino contro il coronavirus.Il segretario del Pd ne ha parlato durante la Festa dell’Unità a Roma: “Francamente penso che la discussione cominci a prendere piede. Io sono tra quelli che sono favorevoli. Ci sono già obblighi vaccinali, non ci stiamo inventando una cosa totalmente nuova. Con tutto quello che è successo in quest’anno e mezzo, mi chiedo cosa ancora dobbiamo aspettare”.Ed ancora Letta chiede apertamente e pubblicamente a Matteo Salvini e Giorgia Meloni “a dire perché non si sono vaccinati”.Ddl ZanPer quanto riguarda le richieste di Salvini di parlare con Letta, quest’ultimo risponde che se non avessero portato il decreto Zan in aula sarebbe ancora impantanato in Commissione, ed aggiunge che nessuna legge è perfetta e che tutte sono perfettibili, ma che questo testo è stato già approvato alla Camera.“Salvini vuole discutere? Prima rinneghi quello che sta facendo in Parlamento europeo, in Italia non si può fare una cosa e in Europa un'altra”, aggiunge poi Letta.

