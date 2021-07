https://it.sputniknews.com/20210719/limam-di-malm-bandisce-la-bandiera-svedese-e-invita-a-schiacciare-la-testa-agli-ebrei-12187643.html

L'imam di Malmö bandisce la bandiera svedese e invita a “schiacciare la testa agli ebrei”

L'imam di Malmö bandisce la bandiera svedese e invita a “schiacciare la testa agli ebrei”

L'imam di Malmö, Basem Mahmoud, lo stesso che in precedenza aveva definito gli ebrei “una progenie di maiali e scimmie", si è nuovamente scagliato contro... 19.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-19T11:10+0200

2021-07-19T11:10+0200

2021-07-19T11:10+0200

scandinavia

islam

svezia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/832/95/8329521_0:55:3292:1907_1920x0_80_0_0_826da990cacaefe2123233ba1c522590.jpg

L'imam Basem Mahmoud, che serve nel distretto Rosengrd di Malmö, un distretto ricco di immigrati e noto per essere in cima alla lista delle “aree particolarmente vulnerabili” della Svezia, ha bandito la bandiera svedese durante uno dei suoi sermoni, nonché si è nuovamente scagliato contro gli ebrei.Secondo il quotidiano Expressen, il motivo dell’avversione dell’imam per la bandiera svedese sarebbe che contiene una croce, simbolo cristiano, e quindi secondo lui inappropriato.Basem Mahmoud si è detto infastidito dal fatto che molti studenti celebrassero la loro immatricolazione ballando per le strade e sventolando la bandiera del loro Paese."Coloro che portano croci non dovrebbero essere perdonati, perché è nostra convinzione che queste persone siano eretici", avrebbe detto in un sermone nella moschea al-Sahaba di Rosengård. Durante un altro recente sermone a luglio, Basem Mahmoud si era concentrato sulla Palestina, sostenendo che tutti i musulmani del mondo dovrebbero liberare unendosi. Inoltre aveva sollecitato l'uccisione degli ebrei, citando gli Ḥadīth, cioè i racconti sulla vita del profeta Maometto che sono parte costitutiva della cosiddetta Sunna, la seconda fonte della Legge islamica dopo lo stesso Corano.“Il Giorno del Giudizio non arriverà finché i musulmani non combatteranno gli ebrei e li uccideranno. Gli ebrei si nasconderanno dietro le rocce e gli alberi, ma le rocce e gli alberi diranno: Oh, musulmano, c'è un ebreo dietro di me. Vieni e uccidilo", ha detto, come citato da Expressen.Inoltre l’Imam avrebbe anche esortato a “conquistare la moschea di al-Aqsa”, che è una delle moschee più importanti dell'Islam, situata sul Monte del Tempio a Gerusalemme, nonché a “schiacciare e picchiare le teste degli ebrei”.In ancora un altro sermone, ha detto che è permesso salutare solo i musulmani perché tutti gli altri sono "infedeli".Recidivo ma la polizia è ancora in attesa di istruzioniQuesta non è la prima volta che Basem Mahmoud attacca gli ebrei. In precedenza, aveva ricevuto l'attenzione nazionale per aver chiamato gli ebrei "la progenie di maiali e scimmie". Nel dicembre 2020, la Jewish Youth Association lo ha denunciato alla polizia per incitamento all'odio contro i gruppi etnici. Le indagini preliminari sono ancora in corso e le forze dell'ordine sono in attesa di ulteriori istruzioni dai pm.Circa il 90% degli abitanti di Rosengård ha origini straniere, con paesi musulmani come Iraq, Libano, Bosnia-Erzegovina e Afghanistan come principali paesi di origine.

ermanno DEVE ESSERE UCCISO ALL ISTANTE 0

Gaetano Mantione No sono cazzi dei svedesi prima li fanno entrare adesso ecco la sorpresa, e' questo ci' capitera anche a noi in Italia. P.S. LI VOGLIONO BUTTARE FUORI DALLA SVEZIA , CHI VA FUORI SONO GLI SVEDESI NATURALMENTE. 0

2

scandinavia

svezia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scandinavia, islam, svezia, mondo