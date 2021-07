https://it.sputniknews.com/20210719/last-mile-solution-logistica-hi-tech-in-citta-a-supporto-delle-commerce-post-pandemia-12193531.html

Last mile solution. Logistica hi-tech in città a supporto dell’e-commerce post-pandemia

Una pandemia ha il potere di incidere sulle società e quindi sulla struttura della sua economia e anche sull’urbanistica delle città, che segue i cambiamenti sociali ed economici.L’attuale pandemia non ha fatto eccezione e lo abbiamo sperimentato aumentando la nostra propensione all’acquisto su siti di shopping online, ed aumentando l’attività lavorativa nel contesto casalingo spingendoci anche a cambi radicali di vita.A supporto di uno stile di vita che per molti probabilmente diventerà permanente o quasi, la logistica di città si adegua con nuove soluzioni di logistica dell’ultimo miglio o last mile solution.E se i droni per le consegne potrebbero essere una realtà futura solo in piccoli contesti non molto urbanizzati come le aree rurali, i mezzi elettrici e a guida autonoma, o i robot, sicuramente faranno parte del nostro futuro e serviranno ad agevolare le consegne e a ridurre l’inquinamento.Secondo uno snapshot realizzato dai ricercatori di World Capital dal titolo ‘Last Mile Solutions’, nel prossimo futuro la logistica avrà un futuro negli hub urbani sviluppati all’interno di strutture edilizie non più utilizzate o scarsamente utilizzate, o da riqualificare per nuovi usi.In provincia di Milano, ad esempio, l’area della Fiera Milano Rho, secondo la ricerca “è la più idonea per ospitare stabilimenti Last Mile”.“Con la propulsione esercitata dall’e-commerce e l’aumento delle consegne cittadine,stabilire la corretta localizzazione di uno stabilimento last mile è di fondamentaleimportanza per la riduzione dei costi e l’efficienza del servizio – dichiara Andrea Faini,CEO di World Capital – Il nostro modello localizzativo vuole essere una bussola per tuttiquei player che hanno la necessità di insediare degli hub urbani nella provincia milanese.”Cos’è il last mileCome si legge nella ricerca, il “Last mile” è un termine utilizzato nella gestione della catena di approvvigionamento e nella pianificazione dei trasporti per descrivere l'ultima tappa di un viaggio che comprende il movimento di merci da un hub di trasporto a una destinazione finale.Ed il sogno vede che, magari un giorno anche i piccoli paesini italiani delle montagne alte beneficeranno della logistica dell'ultimo miglio hi-tech, serviti da robot autonomi in grado di risalire i viottoli medievali dei Borghi più Belli d'Italia, ripopolati.

