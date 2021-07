https://it.sputniknews.com/20210719/la-variante-delta-minaccia-la-stagione-turistica-50-in-meno-di-prenotazioni-e-boom-di-disdette-12188303.html

La variante Delta minaccia la stagione turistica: 50% in meno di prenotazioni e boom di disdette

Le principali associazioni del settore parlano di un crollo del numero delle richieste di viaggio e di un aumento delle disdette sia in Italia che all'estero. E lanciano l'allarme: "Rischio mancati incassi per 2,5 miliardi".

Il coprifuoco a Mykonos e Barcellona, le nuove restrizioni sui viaggi, la quarantena all’estero e il giro di vite in Francia sui non vaccinati, con il Green pass obbligatorio per ristoranti e bar. La variante Delta fa salire la curva dei contagi e minaccia la stagione turistica iniziata soltanto da qualche settimana.Il primo effetto della diffusione del ceppo del virus che contagia fino al 110 per cento più facilmente rispetto agli altri, è il crollo delle prenotazioni per viaggi e strutture in Italia e all’estero.E la variante Delta scoraggia anche chi aveva programmato vacanze in Italia. “Stiamo registrando le prime disdette anche per le settimane centrali di agosto in Sardegna", spiega Jelinic. La presidente di Fiavet è scettica anche sull’introduzione dell’uso estensivo del Green pass in questa fase: “Potrebbe creare nuovi oneri per le realtà produttive – osserva - e poi chi controlla, il barista?”.La previsione di Federturismo Confindustria per l’estate 2021 era di una crescita del 25 per cento sull’anno scorso, per raggiungere almeno la metà del fatturato del 2019. Ma le stime ora, potrebbero dover essere riviste proprio per effetto dello tsunami provocato dalla variante. Anche Assoturismo Confesercenti si aspetta “un calo del 50 per cento rispetto alle prenotazioni del 2020”, a fronte di previsioni iniziali rosee per un’estate che ci si aspettava sicura grazie alla campagna vaccinale. Ora, invece, lo spettro del cambio di colore per alcune regioni rischia di presentarsi già a fine agosto. Per scongiurare questa possibilità il governo, in collaborazione con le Regioni, sta rivedendo i parametri relativi al cambio di fascia. A pesare non sarà più il numero di contagi settimanali per 100mila abitanti ma il numero delle ospedalizzazioni e dei posti occupati nelle terapie intensive, che grazie alla campagna vaccinale dovrebbero essere sotto controllo.A pesare è anche l’assenza degli stranieri. Secondo gli addetti ai lavori, infatti, il turismo di prossimità non sarà sufficiente a salvare l’estate. Anche se, per il momento, nelle principali mete balneari del Bel Paese si registra il tutto esaurito, o quasi.

