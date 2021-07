https://it.sputniknews.com/20210719/iraq-il-premier-chiede-il-ritiro-dal-paese-delle-truppe-usa-che-combattono-12194292.html

Iraq, il premier chiede il ritiro dal Paese delle truppe Usa che "combattono"

Iraq, il premier chiede il ritiro dal Paese delle truppe Usa che "combattono"

Nel gennaio 2020 il Parlamento iracheno ha approvato una risoluzione che ordina l'espulsione di tutte le forze Usa e della coalizione dal Paese in risposta...

2021-07-19T22:38+0200

L'Iraq continua a dipendere dalla sicurezza americana e dall'assistenza nell'addestramento delle sue forze, ma non vuole che le truppe statunitensi da combattimento rimangano nel Paese, ha detto il primo ministro Mustafa al-Kadhimi in vista dei preparativi per la partenza a Washington, dove è atteso la prossima settimana per una visita ufficiale. “Andremo a Washington per stabilire il nostro rapporto con l'America. L'esercito iracheno ha ancora bisogno delle sue forze per l'addestramento. Abbiamo bisogno del loro sostegno e del loro supporto di intelligence nella lotta contro l'Isis*", ha detto al-Kadhimi, parlando al canale saudita al-Hadath.L'esercito iracheno aveva annunciato nello scorso fine settimana che le sue forze avevano distrutto un drone del Daesh* (noto anche come Isis) che si aggirava su una stazione di polizia nella provincia occidentale di al-Anbar e hanno sequestrato quattro delle roccaforti del gruppo nella regione di Kirkuk, sequestrando armi ed altri equipaggiamenti bellici. Al-Kadhimi arriverà a Washington lunedì 26 luglio per colloqui personali con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. A sua volta la Casa Bianca afferma che la visita del premier iracheno "evidenzierà la partnership strategica tra gli Stati Uniti e l'Iraq e promuoverà la cooperazione bilaterale” tra le due nazioni. La parte irachena afferma che gli obiettivi di al-Kadhimi durante la visita sono legati alla stesura di un calendario concreto per il ritiro delle truppe statunitensi dal Paese.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

