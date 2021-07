https://it.sputniknews.com/20210719/il-presidente-di-cipro-condanna-i-manifestanti-che-hanno-attaccato-il-canale-televisivo-sigma-12191569.html

"L'attacco a Sigma è un duro colpo alla nostra democrazia e allo stato di diritto, il che è inaccettabile. Coloro che ignorano la legge dovranno affrontare severe conseguenze da parte dello Stato. La salute, la sicurezza dei nostri cittadini e la nostra democrazia non saranno lasciate nelle mani di cittadini irresponsabili", ha twittato il presidente.Domenica sera migliaia di persone si sono radunate fuori dal palazzo presidenziale di Nicosia per protestare contro l'introduzione del SafePass e le pressioni per farsi vaccinare contro il COVID-19. Quella stessa notte un certo numero di manifestanti ha distrutto l'ufficio di Sigma."La gente sta distruggendo le nostre auto, lanciando sassi, rompendo finestre", aveva detto in diretta Nestoras Vassiliou, presentatore Sigma del bollettino serale, mentre si stava verificando l'attacco.Secondo il canale televisivo, i danni ammonterebbero a migliaia di euro."Lo Stato non è minacciabile o ricattabile da nessuno, figuriamoci da individui che, citando teorie cospirative irrazionali, tentano di condurre il Paese nel Medioevo", ha aggiunto il presidente Anastasiades in un comunicato stampa.Dodici agenti di polizia sono rimasti feriti nell'attacco. La polizia sta cercando 10 persone coinvolte. Altri cinque sono stati arrestati la scorsa notte.A partire dal 20 luglio, il SafePass diventerà obbligatorio in quasi tutti i luoghi pubblici, compresi trasporti, negozi e bar. Inoltre, il governo di Cipro abolirà le forniture di test antigenici rapidi gratuiti a partire dal 1° agosto nel tentativo di incoraggiare più persone a vaccinarsi contro il coronavirus.

