Il caffè potrebbe aiutare a prevenire la malattia epatica cronica

Vanessa Hebditch del British Liver Trust ha suggerito che, oltre a fare affidamento sul caffè, le persone dovrebbero migliorare la salute del fegato "riducendo... 19.07.2021, Sputnik Italia

Il 'Guardian' riporta un nuovo studio che suggerisce che bere caffè può aiutare a scongiurare malattie croniche del fegato. Secondo il quotidiano, i ricercatori sono arrivati ​​a questa conclusione dopo aver analizzato i dati di 494.585 partecipanti alla Biobanca del Regno Unito, un "progetto ideato per aiutare a eliminare i fattori genetici e ambientali associati a condizioni particolari". Dopo aver studiato la salute dei partecipanti per un periodo mediano di undici anni e prendendo in considerazione fattori come l'indice di massa corporea e il consumo di alcol e fumo, gli scienziati hanno stabilito che coloro che bevevano caffè (qualsiasi quantità) presentavano un 20% un rischio minore del 20% di sviluppare malattie epatiche croniche o malattie del fegato grasso rispetto a coloro che non lo bevono. Il giornale tuttavia sottolinea che la ricerca non può dimostrare esattamente che la bevanda in questione diminuisca di per sé il rischio di malattie croniche del fegato, poiché i partecipanti "sono stati interrogati sulle loro abitudini di consumo di caffè solo in un determinato momento". Il giornale aggiunge che Vanessa Hebditch del British Liver Trust ha anche sottolineato l'importanza che le persone migliorino la salute del fegato "riducendo anche l'alcol e mantenendo un peso sano facendo esercizio e mangiando bene".

