https://it.sputniknews.com/20210719/il-barcelona-avrebbe-utilizzato-limmagine-di-cristiano-ronaldo-in-funzione-anti-covid-12190804.html

Il Barcelona avrebbe utilizzato l’immagine di Cristiano Ronaldo in funzione anti-Covid

Il Barcelona avrebbe utilizzato l’immagine di Cristiano Ronaldo in funzione anti-Covid

Lo spogliatoio di una struttura di allenamento della squadra di calcio del Barcelona avrebbe un particolare taglio di notizie su Cristiano Ronaldo, uno dei... 19.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-19T15:18+0200

2021-07-19T15:18+0200

2021-07-19T15:18+0200

coronavirus nel mondo

calcio

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/879/25/8792565_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d09306ecb63df0c94fbd17070424d0bd.jpg

Nella struttura di allenamento Ciutat Esportiva Joan Gamper dell'FC Barcelona una locandina sembra fare riferimento a una partita di Champions League tra Juventus e Barça, persa dalla squadra italiana, e alla quale Ronaldo non poté partecipare perché positivo al coronavirus.Secondo il quotidiano, il taglio della pubblicazione dovrebbe servire a ricordare ai giocatori del Barça i pericoli del coronavirus, poiché in quella partita di Champions League dell'anno scorso tra Barcellona e Juventus giocata il 28 ottobre, il Barça vinse 2-0.Il fuoriclasse della Juventus Ronaldo non poté partecipare a quell’evento proprio a causa del Covid-19, volgendo decisamente verso l’alto le probabilità di successo a favore del suo rivale, Lionel Messi, e dell’intera squadra catalana.Secondo AS la "locandina informativa" avvertirebbe i calciatori che "è in gioco la competizione" e che "le regole vanno rispettate".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, calcio, mondo