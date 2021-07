https://it.sputniknews.com/20210719/green-pass-obbligatorio-per-fondazione-gimbe-ha-senso-in-grandi-eventi-12189463.html

Green pass obbligatorio, per Fondazione Gimbe ha senso in grandi eventi

Green pass obbligatorio, per Fondazione Gimbe ha senso in grandi eventi

Green pass è la strategia della spinta gentile verso la vaccinazione che potrebbe elevare la quota di vaccinati in Italia. Ne è convinta anche la Fondazione... 19.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-19T13:34+0200

2021-07-19T13:34+0200

2021-07-19T13:34+0200

coronavirus in italia

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/11957535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_700f83f6b0ef8c24e4aac11d6f90a5c1.jpg

Dove può avere senso un eventuale obbligatorietà del green pass europeo? Secondo la Fondazione Gimbe e il suo presidente, Nino Cartabellotta, il pass “va preso in considerazione per i grandi eventi: stadi, concerti, eccetera. Diventa sempre più difficile il suo utilizzo per assembramenti più piccoli”, dice intervistato da Radio Cusano Campus, come riportato dall’Adnkronos.Anche se ci sono “vari aspetti di tipo giuridico e sociale da considerare”, afferma Cartabellotta, è comunque “una strada da prendere in considerazione, perché in una campagna vaccinale di massa si può fare la prenotazione volontaria, la chiamata attiva, la spinta gentile ovvero il green pass, e poi l’ultima strategia è rappresentata dall’obbligo”.Quest’ultimo, l’obbligo del vaccino contro il coronavirus, è stato introdotto nel dibattito politico da Enrico Letta durante la Festa dell’Unità a Roma.Il green pass è la strategia da applicarePer Cartabellotta il green pass “è una di quelle strategie che si possono prendere in considerazione”, ma non crede che si possa usare in tutti i contesti pubblici e privati:“Verosimilmente non per tutte le applicazioni, perché se uno deve esibire il pass per andare al bar e al ristorante è doveroso che siano vaccinati che in quei locali ci lavorano”.Calo delle prime dosiPer quanto riguarda la campagna vaccinale, Cartabellotta fa notare che al momento si fanno principalmente seconde dosi e che le prime dosi sono meno di 100 mila al giorno.Questo accade perché “per la quantità di vaccini che stiamo ricevendo, possiamo prevalentemente completare le seconde dosi”, aggiunge.La situazione è critica perché sulla carta in questo terzo trimestre avremmo dovuto ricevere 94 milioni di dosi, ma a questa cifra teorica vanno tolti nella pratica 6 milioni di dosi di CureVac che non ha superato i test e quindi non è stato approvato. Vanno poi tolti i 26 milioni di dosi AstraZeneca e 15 milioni di dosi di Janssen che non stiamo utilizzando per i profili di rischio che hanno presentato in determinate categorie di persone.“È verosimile che questi vaccini in Italia non arrivino mai, quindi avremo circa 45 milioni di dosi Pfizer e Moderna. Rispetto ai numeri iniziali, avremo un numero quasi dimezzato”, spiega il presidente di Gimbe.

https://it.sputniknews.com/20210719/green-pass-bassetti-ora-tornare-alla-normalita-no-quarantena-e-mascherine-per-i-vaccinati-12189567.html

Gaetano Mantione BRAVI I GIMBECILLI , CALTABELLOTTA SE SONO VACCINATO E PRENDO IL VIRUS CHE CAZZO VUOI CONTROLLARE ? TU FAI PARTE DEGLI ITALIANI MEZZA PUGNETTA. VAI A LAVORARE . 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, coronavirus