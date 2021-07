https://it.sputniknews.com/20210719/green-pass-fedriga-se-salgono-i-contagi-aprire-tutte-le-attivita-solo-ai-vaccinati-12187425.html

Green pass, Fedriga: "Se salgono i contagi aprire tutte le attività solo ai vaccinati"

Green pass, Fedriga: "Se salgono i contagi aprire tutte le attività solo ai vaccinati"

L'ipotesi del governatore del Friuli Venezia-Giulia e presidente della conferenza delle Regioni se dovessero continuare a salire contagi e ricoveri: "Chiudere di nuovo farebbe sembrare inutile il vaccino".

Se i contagi tornassero a salire “invece di chiusure generalizzate, potremmo decidere di aprire tutte le attività solo ai vaccinati”. È questo lo scenario prospettato dal governatore del Friuli Venezia-Giulia e della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.Il leghista, intervistato dal Corriere della Sera, sposa la linea di Matteo Salvini sul Green pass alla francese. “Serve equilibrio”, dice, “non può essere richiesto anche per andare in bagno”. Ma è convinto dell’utilità del lasciapassare per la riapertura di discoteche, stadi e grandi eventi nel caso in ci sia “un aumento dei contagi contenuto e le strutture ospedaliere tengano”.Anche se, aggiunge subito dopo, “spero non accada: sarebbe ingiusto far soffrire comparti già penalizzati”.Il motivo, spiega, è che si tornasse alla formula dei lockdown, comportandosi “come se il vaccino non esistesse, in tanti si convinceranno che il vaccino è inutile”. Intanto, annuncia il governatore, il governo, in collaborazione con gli enti locali, sta mettendo a punto i nuovi “parametri definitivi per l’assegnazione dei colori alle Regioni”.L’obiettivo è quello di convincere i no-vax, in particolare quelli che rientrano nelle fasce più a rischio. In Friuli, spiega Fedriga, “stiamo inviando lettere agli over 60 che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale, spiegando perché è necessaria”. E punta il dito contro le bufale che circolano in rete: “C'è una fascia di indecisi ancora troppo condizionata dalle fake news: qualcuno è venuto perfino a dirmi che bisogna isolare per qualche giorno i vaccinati perché sono portatori del virus. Occorre contrapporre la verità alle bugie".

Andrea FEDRIGA: É SE IL VACCINO FOSSE INUTILE? MA A LUI INTERESSA SOLO CHE NON "SEMBRI" INUTILE. E LA TESTA DI...PRESIDENTE FRIULANO DOVE LI VUOLE METTERE I NON VACCINATI? ALLA RISIERA DI S.SABBA? 1

msan.mr Adesso i vaccinatori coatti gireranno con l'untore per diffondere il virus! Ma cari piccoli stupidi, sappiamo tutti che i contagi sono perlopiù tra i giovani e dunque con scarsissimo impatto sulla sanità e ce lo dicono i numeri! E allora, per tutti quei contagi di esemplari mammiferi asintomatici e dunque clinicamente insignificanti, voi vorreste aumentare le restrizioni? E ditelo che il virus è ostaggio delle vostre menti bacate, cooptate per mantenere un ordine sociale favorevole a chi dall'alto, molto più in alto del nostro staterello sovrano ci governa? Ci vuole un genio per capire ciò? No, ci vogliono meno stupidi e così ci accorgeremmo che la genialità corre sul filo di tanta ingnorante e riottosa stupidità! 1

