Giuseppe Conte soddisfatto dell'incontro con il premier Draghi

A margine dell'incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi, l'ex premier pentastellato Giuseppe Conte ha espresso la propria soddisfazione, evidenziando il sostegno dei Cinque Stelle alla politica sanitaria del governo.Conte ha annunciato di non volersi candidare alle suppletive per entrare in Parlamento, sottolineando che si può far politica in altro modo, inoltre ha riferito di volersi concentrare sul rilancio del MoVimento.Relativamente al ddl penale, Conte ha promesso a Draghi un "atteggiamento costruttivo" dei Cinque Stelle."Sulla riforma io per primo dico 'mettiamo da parte le ideologie'. Cosa vogliamo assicurare agli italiani? Una riforma della giustizia con tempi chiari e definiti ma anche assicurando il principio che alle vittime dei reati va assicurata giustizia. Non possiamo creare le condizioni di rischio che possano svanire nel nulla i processi. E queste sono preoccupazioni che devono riguardare tutte le forze politiche".Oltre a ribadire l'impegno dei Cinque Stelle per la transizione ecologica "per realizzare quell'obiettivo ambiziosissimo della neutralità climatica al 2050", Conte ha sottolineato che il M5s sostiene il ddl Zan, "una legge che ha il nostro appoggio".

Irina Derefko Non lo capisco. Proprio non lo capisco. 0

