Di varianti al coronavirus ne abbiamo scovate 81, ma state tranquilli: vaccino efficace

Le varianti del coronavirus ci sono ma fanno meno paura se ci si vaccina, inoltre quelle che vengono scovate sono più trasmissibili e non più aggressive. 19.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-19T16:11+0200

Il mestiere del virus è trovare le debolezze del corpo umano per sfruttarle a suo vantaggio e inoltre nella fase di mutazione, il suo patrimonio genetico può commettere “degli errori di copiatura” che lo portano a mutare ulteriormente. Tuttavia i vaccini sono efficaci ed evitano ulteriori mutazioni.A spiegare tutto ciò e molto di più è il professore Andrea Ballabio, direttore del Tigem dell’Istituto di Telethon che ha sede a Pozzuoli (Napoli).L’isituto, da sempre impegnato nel lavoro sul patrimonio genetico umano per stanare i meccanismi di funzionamento delle malattie rare, si è messo a disposizione della Regione Campania per il sequenziamento del coronavirus sin da marzo 2020.In Italia sono il primo centro per numero di sequenziamenti certificati (17 mila), spiega il Corriere della Sera che ha incontrato Ballabio.Il professore fa notare che seppur vero che nel loro centro hanno rintracciato 81 varianti del Sars-CoV-2, “le mutazioni del virus lo stanno rendendo più trasmissibile, non più aggressivo”.Ecco perché dice, pur non azzardandosi a “mettere bocca in valutazioni al di fuori delle” sue competenze, che “la situazione non evolverà come l’estate scorsa” e questo perché “ci sono i vaccini”.Importante vaccinarsiI vaccini ci sono, ma se non ci si vaccina è chiaro che il virus proseguirà il suo percorso moltiplicandosi ulteriormente come fanno tutti i tipi di virus.Il vaccino è importante, spiega Ballabio, perché “facendoci trovare immuni lo abbattiamo (il virus, ndr) sul nascere evitando che si moltiplichi e, moltiplicandosi, commetta degli errori di copiatura, dando vita a varianti, alcune delle quali gli conferiscono qualche vantaggio”.

Gaetano Mantione E' USCITO UN ALTRO COGLIONE LA TUA OMS DI MERDA NE HA 5000 CHE DICI ADESSO? SE NON SONO 1 MIL. 2

