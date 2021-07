https://it.sputniknews.com/20210719/deplorevole-leader-indu-attacca-mark-zuckerberg-per-la-foto-di-un-cane-in-abiti-ebraici-12186016.html

"Deplorevole": leader indù attacca Mark Zuckerberg per la foto di un cane in abiti ebraici

Mark Zuckerberg non fa mistero delle sue origini ebraiche. Nel 2017 aveva detto che recita spesso la preghiera "Mi Shebeirach" a sua figlia: "Da ebreo, i miei... 19.07.2021, Sputnik Italia

Un post su internet di Mark Zuckerberg che mostra il suo cane che indossa uno scialle da preghiera ebraico ha fatto infuriare il gruppo indù Swadeshi Jagran Manch (SJM), con il suo leader che ha criticato il co-fondatore di Facebook per doppia morale. Ashwani Mahajan, coordinatore nazionale del gruppo indù, ha definito Zuckerberg "deplorevole" per il post. La foto di Zuckerberg è stata una risposta ai commenti ricevuti dal popolare gruppo Facebook "Dogspotting Society" dopo che ha pubblicato una nuova funzione di Facebook. "Gli amministratori possono collaborare con esperti del gruppo per ospitare domande e risposte, condividere prospettive e rispondere alle domande", ha scritto. "Sono entusiasta che provate questi aggiornamenti, quindi volevo fare una domanda e risposta su qualcosa di cui potrei essere un po' esperto: possedere un Puli!" ha scritto accanto all'immagine del suo cane sulla pagina del gruppo. Ha anche caricato altre immagini di cani che indossano abiti umani.Il post è stato inondato di commenti, molti dei quali con messaggi filo-palestinesi, anche se la foto non ha alcun collegamento con Israele. Zuckerberg è stato anche criticato da molti per aver vestito l'animale con abiti umani. "Devi rispettare i cani. Non sono per il tuo divertimento. Sono una famiglia. Non per travestirsi e divertirsi", si legge in un commento. "Odio che le persone abusino dei loro cuccioli per "divertimento".

