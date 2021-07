https://it.sputniknews.com/20210719/covid-il-governo-va-verso-il-green-pass-graduale-e-la-proroga-dello-stato-di-emergenza--12193203.html

Covid, il governo va verso il green pass "graduale" e la proroga dello stato di emergenza

Domani la cabina di regia del governo sul green pass. Il sottosegretario alla Salute Costa: "Modulazione e gradualità a seconda del quadro della regione".

La variante Delta minaccia le ferie degli italiani, con i contagi che sono in aumento in tutta la Penisola. Dal maxi cluster in un pub a Roma, alle zone rosse in Sicilia e Calabria, in tutte le regioni italiane si moltiplicano i focolai Covid. Anche se, per ora, la crescita dei contagi non corrisponde ad un aumento preoccupante dei ricoveri e dei decessi. Le vittime ieri sono state soltanto 3 e -6 i ricoverati in terapia intensiva. I ricoverati crescono soltanto di 25 unità a fronte di 3.200 nuovi casi. La preoccupazione, però, è che la situazione possa cambiare nelle prossime settimane.Per questo il governo preferisce correre ai ripari. L’estensione dell’utilizzo del Green pass, finora richiesto soltanto per i viaggi all’estero, come spiega La Stampa, potrebbe essere discusso nella cabina di regia di domani con il premier Mario Draghi. Il decreto, come anticipavano alcuni giornali nei giorni scorsi, potrebbe entrare in vigore già a fine luglio per evitare passaggi in zona gialla nel mese di agosto e prevedere l’obbligo di presentare il lasciapassare per accedere a piscine, palestre, stadi, eventi, locali notturni e forse, ma la questione è dibattuta, anche per mangiare al chiuso nei ristoranti. L'ipotesi dell'utilizzo "graduale" del Green passAll’ordine del giorno c’è anche la modifica dei parametri che determinano il passaggio di fascia, che ruoteranno attorno al numero delle ospedalizzazioni. “Se una Regione rimane bianca – ha spiegato - ci può essere un tipo di utilizzo di green pass, ma se una regione ha criticità maggiori, piuttosto che chiudere si applica il green pass più restrittivo”.La modifica dei parametri per il passaggio di fascia delle regioni “verrà fatta entro questa settimana e prima di venerdì, - ha poi detto il sottosegretario, citato dal Messaggero - in modo che venerdì, quando decideremo i colori per le regioni, lo faremo già con i nuovi parametri”.I focolai Covid in ItaliaLa campagna vaccinale prosegue al ritmo di circa 500mila somministrazioni al giorno, ma si tratta perlopiù di seconde dosi. Intanto, il virus corre veloce e il timore è che possa fare danni tra chi ancora non si è sottoposto alla vaccinazione. Nel quartiere romano di Monteverde, come ricorda SkyTg24, sono saliti oltre quota 90 i positivi, età media 21 anni, tra chi ha assistito alla partita Italia-Belgio in un pub della zona. Il tifo è stato galeotto anche per un gruppo di persone che ha assistito alla finale Italia-Inghilterra a Firenze. Focolai Covid si sono registrati a Riccione, in Emilia-Romagna, e a Caserta, in Campania, in un campo estivo dove si sono contagiati in 44 tra operatori e ragazzi. Il contagio è ripartito anche a Jesolo e Treviso, dopo due feste private, e a Milano, dove alcune persone positive hanno partecipato ad un concerto a Sesto San Giovanni.Il governatore Musumeci ha istituito anche quattro zone rosse a Gela, Mazzarino, Riesi e Piazza Armerina. Occhi puntati anche sull’isola di Pantelleria, dove sono una trentina i positivi dopo una festa tra ragazzi. È scattata la zona rossa anche a Terranova da Sibari, in Calabria, dove le restrizioni resteranno in vigore fino al prossimo 21 luglio.La proroga dello stato d'emergenzaIl governo, infine, come annunciato dallo stesso sottosegretario Costa, ha intenzione di prolungare lo stato di emergenza fino a fine ottobre.

