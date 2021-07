https://it.sputniknews.com/20210719/cambio-parametri-alle-regioni-giallo-scatta-con-terapie-intensive-al-5-12194570.html

Cambio parametri alle Regioni, giallo scatta con terapie intensive al 5%

Cambio parametri alle Regioni, giallo scatta con terapie intensive al 5%

A fine settimana conosceremo i nuovi parametri attraverso cui le autorità sanitarie italiane valuteranno il cambio di colore delle Regioni, come ampiamente... 19.07.2021

“Se l'occupazione delle terapie intensive diventa superiore del 5% dei posti letto a disposizione e se quella dei ricoveri ordinari supera il 10%” la Regione viene valutata come zona gialla.Sarebbero queste le cifre, secondo quanto si apprende da diverse fonti riportate dall'Ansa, dell'ipotesi alla quale si sta lavorando per rivedere i parametri del monitoraggio giornaliero e settimanale con il quale vengono attribuite le fasce di colori alle Regioni nella lotta alla pandemia.Secondo quanto ha riferito il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, non molte ore fa, la modifica dei parametri di valutazione sarà portata in Consiglio dei Ministri tra mercoledì e giovedì e subito approvata per consentire venerdì al ministro della Salute di valutare le Regioni in base ai nuovi parametri.Il rialzo dei contagi senza una modifica dei parametri, rischia di condurre alcune Regioni in zona gialla già da lunedì prossimo. Il cambio di parametri legherebbe invece alla sola pressione sul sistema sanitario nazionale il passaggio di fascia.Il Consiglio dei ministri potrebbe anche affrontare il tema del green pass obbligatorio. Anche in questo caso, il sottosegretario costa ha affermato che l’obbligatorietà potrebbe essere progressiva e legata proprio al passaggio di fascia.

