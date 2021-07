https://it.sputniknews.com/20210719/brigate-rosse-di-marzio-arrestato-a-parigi-reato-non-prescritto-12189022.html

Brigate Rosse, Di Marzio arrestato a Parigi. Reato non prescritto

Uno degli ultimi brigatisti latitanti che faceva parte della frangia armata delle Br, è stato catturato a Parigi dopo essere fuggito all'operazione 'Ombre... 19.07.2021, Sputnik Italia

Finisce dietro le sbarre anche l’ex brigatista Maurizio Di Marzio, questa mattina la polizia francese lo ha arrestato a Parigi, era l'ultimo ex terrorista per cui l'Italia chiedeva l'estradizione.In aprile Maurizio Di Marzio era sfuggito all'operazione di cattura di numerosi ex terroristi condannati in Italia e che da anni vivevano protetti in Francia. Il provvedimento depositato l'8 luglio dalla Corte d'Assise di Roma ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la sua pena.Chi è Maurizio Di MarzioMaurizio Di Marzio, 59 anni, ex brigatista rosso, era nella lista dei 10 terroristi che l’Italia aveva condannato in via definitiva per gravi reati commessi negli anni 1970.Lo scorso 28 aprile Emmanuel Macron, a seguito di un accordo politico con l’Italia, aveva deciso di estradarlo insieme ad altri.In quella fase lui era sfuggito alla cattura rendendosi irreperibile e poi, l’11 maggio, il suo reato è stato considerato caduto in prescrizione.Tuttavia il tribunale di Roma la pensa diversamente e con una istanza inviata ad inizio luglio alle autorità francesi, si è chiesto di procedere al suo arresto.L’allora vicecapo della Digos ottenne per questo la medaglia d’oro al valor civile. Nicola Simone è poi diventato il primo direttore dell’Interpol in Italia e il primo a dirigere il Servizio centrale operativo (Sco) della Polizia di Stato.Di Marzio, invece, è attesto dalle patrie galere per scontare un residuo di pena di 5 anni e 9 mesi per banda armata, associazione sovversiva, sequestro di persona e rapina.

