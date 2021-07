https://it.sputniknews.com/20210719/bill-gates-e-george-soros-si-sarebbero-alleati-per-lacquisizione-di-una-societa-di-test-coronavirus-12189331.html

Bill Gates e George Soros si sarebbero alleati per l'acquisizione di una società di test coronavirus

Bill Gates e George Soros si sarebbero alleati per l'acquisizione di una società di test coronavirus

Secondo il quotidiano britannico The Telegraph, Bill Gates e George Soros starebbero collaborando insieme in un accordo per acquistare la Mologic, una società... 19.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-19T12:29+0200

2021-07-19T12:29+0200

2021-07-19T12:29+0200

coronavirus nel mondo

bill gates

george soros

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/10153059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd6d20b711b73ae9fca8131a8d16990f.jpg

Secondo quanto riferito, il loro consorzio investirà quasi 30 milioni di sterline (35 milioni di euro) nella Mologic per concentrarsi sullo sviluppo di test a basso costo per malattie tropicali come la febbre dengue e la cecità fluviale (oncocercosi). Fondata nel 2003, la società è attualmente di proprietà di Foresight Group LLP e Calculus Capital.Sebbene l'azienda abbia ricevuto un marchio CE (Conformité Européenne) per i suoi test, questi devono ancora essere approvati per l'uso nel Regno Unito o negli Stati Uniti. Mologic ha ricevuto in precedenza 1 milione di sterline dal governo del Regno Unito per sviluppare i suoi test, ma ha poi accusato le stesse autorità di "ostacolare" i suoi sforzi per far sì che il test venga utilizzato in massa nel Paese.I media britannici in precedenza avevano riferito che un gruppo di filantropi, tra i quali gli stessi Gates e Soros, avrebbero compensato le ricadute della decisione del governo del Regno Unito di ridurre la spesa di quest'anno per gli aiuti all'estero dallo 0,7 percento del reddito nazionale allo 0,5 percento.

giovanni La brigada ebraica sionista all opera ....adesso dopo aver seminato pandemie raccoglieranno i frutti saporiti della ricchezza fatta sulla vita della gente .....Satanasso e" il loro dio ,la ricchezza a tutti i costi il loro vangelo! 0

Gaetano Mantione VI VOLEVO QUI NON MI ROMPETE I COGLIONI O SARANNO GUAI, SE SPUTO VI PRENDO. 0

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, bill gates, george soros, mondo