Altri tre casi di COVID-19 accertati alle Olimpiadi di Tokyo

Due dei casi sono cittadini stranieri, mentre un terzo è una persona residente in Giappone.Dal 1 luglio, il comitato organizzatore ha registrato oltre 50 casi di contagio tra persone legate ai Giochi.Nel fine settimana sono stati segnalati diversi nuovi casi di coronavirus tra gli atleti residenti nel Villaggio Olimpico.Il primo caso accertato di Covid-19 al villaggio olimpico era stato accertato venerdì scorso, secondo l’emittente NHK. I timori per la possibilità di un'epidemia di coronavirus al villaggio erano iniziati all’inizio del mese, quando otto atlete della squadra di rugby femminile del Kenya erano state classificate a rischio per aver raggiunto la capitale giapponese a bordo di un volo in cui erano stati riscontrati dei positivi al virus.Inoltre, anche un membro della delegazione olimpica nigeriana era risultato positivo all'aeroporto di Narita e secondo quanto riferito è stato ricoverato in ospedale.Le Olimpiadi estive del 2021 a Tokyo erano inizialmente previste per il 2020, ma sono state rinviate nella primavera dello scorso anno a causa della pandemia di coronavirus. I giochi sono attualmente in programma dal 23 luglio all'8 agosto.

