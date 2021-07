https://it.sputniknews.com/20210718/usa-costruiranno-base-di-intelligence-nel-regno-unito-per-rilevare-minacce-contro-i-satelliti-12175070.html

Usa costruiranno base di intelligence nel Regno Unito per rilevare minacce contro i satelliti

Walker ha affermato che il Regno Unito e gli Stati Uniti stanno discutendo in merito al posizionamento della stazione radar "probabilmente in Scozia o più a sud". I radar avranno saranno dotati di grandi antenne satellitari e copriranno un'area di circa 1 chilometro quadrato. Il progetto si chiama Deep Space Advanced Radar Capability (DARC). È in fase di sviluppo presso lo Space and Missile Systems Center degli Stati Uniti. In totale, è prevista la costruzione di tre siti: uno nel Regno Unito, uno in Australia e un altro in Texas. Lo scopo della base sarebbe quello di "rilevare e tracciare obiettivi che potrebbero potenzialmente essere minacce ai nostri beni di alto valore", ha spiegato il colonnello. Il progetto DARC non sarà la prima base di spionaggio statunitense nel Regno Unito. Altre basi di intelligence americane situate nel Regno Unito includono la RAF Flyingdales a Snod Hill nelle North York Moors, che funge da sistema di allerta rapido per i missili balistici in avvicinamento.

2021

spionaggio, regno unito, satellite, usa