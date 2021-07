https://it.sputniknews.com/20210718/sondaggi-fratelli-ditalia-e-il-primo-partito-e-salvini-rischia-il-posto-12181590.html

Sondaggi, Fratelli d’Italia è il primo partito e Salvini rischia il posto

Se delle ipotetiche elezioni politiche si dovessero concludere in un fine settimana di luglio del 2021, Fratelli d’Italia ne potrebbe uscire come primo partito. Così pare confermino quasi tutti i sondaggi politici, compreso il recente realizzato dall’Istituto Tecné per l’Agenzia Dire.Il sondaggio settimanale sui partiti nazionali indica che il partito di Giorgia Meloni è primo con il 20,8% delle intenzioni di voto, seguito dalla Lega per Salvini premier che deve accontentarsi, si fa per dire, del 20,2% delle intenzioni di voto.In una situazione del genere, seppur marginalmente, Fdi guiderebbe la coalizione di centrodestra e la Meloni farebbe la presidente del Consiglio di un centrodestra che avrebbe un larghissimo potere politico come non lo ha mai avuto nella storia della Repubblica italiana.Infatti, se sommiamo anche i voti di Forza Italia, dato al 9%, la coalizione raggiunge il 50% delle intenzioni di voto degli italiani.Proseguendo, il sondaggio elettorale indica il Partito Democratico al terzo posto con il 19,7% dei consensi, seguito dal Movimento 5 Stelle con il 14,8%. Quest’ultimo non “recepisce” ancora l’intesa Conte-Grillo e vedremo dalle prossime settimane come reagirà l’elettorato grillino quando avrà digerito che Conte è il nuovo capo politico del Movimento 5 Stelle.Segue il partito di Carlo Calenda, che vale il 3,3%. Viene quindi Italia Viva con il 2,1% e Sinistra Italiana con il 2%.Articolo 1 Mdp vale l’1,8% e i Verdi italiani l’1,5%, a cui seguono +Europa all’1,5% e quindi altri.

