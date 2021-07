https://it.sputniknews.com/20210718/schianto-a-venezia-6-i-feriti-di-cui-due-gravi-feriti-estratti-dalle-auto-ribaltate-12182744.html

Schianto a Venezia, 6 i feriti di cui due gravi: feriti estratti dalle auto ribaltate

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuta nel cuore della notte tra Fossalta e Portogruaro. L'incidente a paralizzato il traffico dei vacanzieri. 18.07.2021, Sputnik Italia

Notte di incidenti anche a Fossalta di Portogruaro (Ve) lungo la SS14, dove sono rimaste coinvolte tre auto. Sei i feriti, di cui due gravi, riportano i Vigili del fuoco che tra i primi sono intervenuti sul posto per prestare soccorso alle persone rimaste incastrate tra le lamiere delle auto ribaltatesi.In particolare i Vigili del fuoco hanno estratto viva una coppia di coniugi dalla loro auto rovesciata. I feriti sono stati presi in cura dal Suem del Veneto, il 118 regionale.Lo schianto intorno alle 4.20 del mattino sul viadotto che sovrasta la linea ferroviaria Venezia-Trieste, al confine tra i Comuni di Portograuro e Fossalta.Le auto coinvolte, sarebbero una Dacia Duster con una coppia di francesi a bordo, una Audi A4 con quattro persone dell’Est europeo e una Ford Fiesta con a bordo una coppia italiana, riporta Il Gazzettino.I più gravi il conducente della Fiesta, trasferito in ambulanza a Udine e la moglie, trasferita in elicottero a Mestre. I due italiani sono di Motta di Livenza e molto giovani, sono nati entrambi nel 1998.I quattro feriti a bordo dell’Audi sono stati trasportati a Portogruaro e a Latisana. Incolume la coppia di francesi coinvolta con il Duster.Code post incidenteChiusa per il resto della notte la variante della Statale 14 per prestare soccorso agli occupanti delle auto e per consentire i rilievi e lo sgombero della sede stradale dalle carcasse delle auto e dai detriti lasciati dal violento impatto.Per di più l’Autostrada A4 era chiusa per lavori e così l’intero traffico dei vacanzieri è stato dirottato sulla viabilità ordinaria, scrive ancora Il Gazzettino.

