https://it.sputniknews.com/20210718/regioni-provano-a-convincere-non-vaccinati-5-regioni-si-chiudono-a-riccio-12178851.html

Regioni provano a convincere non vaccinati, 5 Regioni si chiudono a riccio

Regioni provano a convincere non vaccinati, 5 Regioni si chiudono a riccio

L'estate del 2021 potrebbe essere ricordata come quella delle strette anti-Covid, neppure nell'estate del 2020 così tante iniziative. La variante delta... 18.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-18T07:52+0200

2021-07-18T07:52+0200

2021-07-18T07:52+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/12178338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_589b74951ea4820413dcefdf51b99419.jpg

5 Regioni italiane sono a rischio zona gialla se non verranno modificati i parametri sanitari con cui il Ministero della Salute valuta il passaggio di fascia.Tra loro c’è sicuramente la Sardegna, che ancora una volta si trova a dover fare più controlli in ingresso ai turisti. A giorni o ad ore la firma dell’ordinanza regionale.Ma la prudenza e i controlli sono in vigore già in Campania, e poi la Sicilia, l’Abruzzo. Presto anche l’Emilia-Romagna potrebbe elevare un filtro per maggiori controlli in ingresso, almeno negli aeroporti e presso i maggiori scali ferroviari con tampone rapido o molecolare a chi rientra.La lista è però lunga, perché il Lazio da sempre si affida ad un protocollo di intesa con la Croce Rossa, il Piemonte ci pensa e si preparano anche la Liguria e la Lombardia.Insomma è corsa contro il tempo per evitare il coprifuoco notturno come a Mykonos in Grecia o peggio ancora di vedere le perle del turismo italiano trasformarsi in zone rosse come potrebbe accadere a Pantelleria dove è esploso un focolaio tra giovani, 26 casi, dopo una festa privata.La campagna vaccinaleSi punta alla campagna vaccinale allora, ma come convincere i reticenti e quelli che l’hanno fatta slittare a dopo le vacanze per evitare l’incomodo di dover fare la seconda dose sotto l’ombrellone?All’appello non mancano solo 2,4 milioni di over 60 che non hanno ancora voluto fare la prima dose, mancano anche quelli della fascia 50-59 anni e di questi sono il 26,4% quelli in attesa di prima dose. Risulta dal nuovo rapporto della struttura commissariale e lo riporta l’agenzia Ansa.Come convincere, ancora, 221.354 tra personale docente e non docente a vaccinarsi? Rispetto a 7 giorni fa solo in due mila hanno ricevuto la prima dose.Basteranno iniziative come quella dell’ospedale Niguarda di Milano, dove a chi fa il vaccino regalano il test per rilevare l’epatite C?O forse sarà l’imposizione del green pass negli stadi e alle fiere a convincere un’altra fetta di italiani a prenotarsi per ricevere il vaccino. È oggettivo che l’imposizione del green pass per entrare allo stadio è una potente “leva vaccinale”.

https://it.sputniknews.com/20210717/regione-lombardia-ad-un-passo-dallimmunita-di-comunita-chi-si-vaccina-fa-test-epatite-c-gratis-12175748.html

privietale non mi convinceranno nemmeno con il carcere, anzi sarei contento di farmi mantenere dagli itali-ani liberisti, edonisti, nichilisti , che vivono per avere invece che per essere, e in carcere mi rifiuterei anche di lavorare, invece scriverei le mie prigioni. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia