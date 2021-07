https://it.sputniknews.com/20210718/questi-sono-i-cibi-buoni-per-la-salute-del-tuo-cuore-11896024.html

Questi sono i cibi buoni per la salute del tuo cuore

Gli esperti del portale salutista 'My Health Reads' hanno individuato quali sono gli alimenti più indicati per migliorare il funzionamento del sistema... 18.07.2021, Sputnik Italia

Questi alimenti non solo migliorano la salute del cuore, ma anche quella dell'intero sistema vascolare e stabilizzano la pressione sanguigna. Arance Le arance fanno bene al funzionamento del cuore. Contengono molta vitamina C, fibre, potassio, pectina e nutrienti essenziali per l'organismo. Un bicchiere di succo d'arancia ti consentirà di eliminare il colesterolo in eccesso, regolare la pressione sanguigna, ricevere una quantità sufficiente di sodio e neutralizzare le proteine ​​​​non necessarie. CavoloLe verdure di questa classe sono ricche di acidi grassi omega-3, antiossidanti e fibre. Inoltre puoi includere questo ortaggio in un'ampia varietà di piatti. Aglio L'aglio non solo aggiunge sapore ai tuoi piatti, ma abbassa la pressione sanguigna, previene l'ostruzione di arterie e vasi e stimola la produzione di enzimi.Pomodori Gli specialisti consigliano di mangiare pomodori che contengono licopene, che protegge le cellule, oltre ad altri antiossidanti, vitamine A e C, acido folico e beta-carotene. Il licopene aiuta anche ad eliminare il colesterolo cattivo e riduce il rischio di infarto regolando la pressione sanguigna. Datteri Questo alimento aiuta anche a ridurre il rischio di infarti e protegge dall'aterosclerosi. Includendo i datteri nella tua dieta non solo proteggerai il tuo cuore, ma manterrai anche livelli di trigliceridi sani e la glicemia. Cioccolato Questo alimento non solo rende felice il tuo palato ma anche il tuo cuore, in quanto riduce il rischio di ictus, ipertensione e regola la pressione sanguigna. Il flavanolo, contenuto nel cioccolato fondente, contribuisce alla flessibilità dei vasi sanguigni e previene le malattie cardiache.Lenticchie Questi legumi fanno bene al cuore. Aggiungerli alla tua dieta ridurrà il rischio di malattie cardiache, ictus e ipertensione. Sono ricchi di potassio, proteine ​​e magnesio. Pertanto riducono il rischio di avere il colesterolo alto. Sardine Le sardine sono ricche di sostanze nutritive e rafforzano il cuore. Contengono anche una grande quantità di acidi grassi omega-3 che aiutano il corpo a regolare i trigliceridi. Questo cibo aumenta anche il livello di HDL e colesterolo sano nel tuo corpo. Mandorle Secondo la ricerca, le mandorle rafforzano le funzioni cognitive del cervello e della memoria. Inoltre riducono il rischio di diabete, malattie cardiovascolari, abbassano il colesterolo e assorbono lipoproteine ​​a bassa densità o LDL. Tra gli altri alimenti benefici per il cuore raccomandati dagli scienziati vanno annoverati broccoli, caffè, mirtilli rossi, fichi, peperoncino, zenzero e mele

