Più di 15 dispersi in seguito all’affondamento di una nave al largo della costa della Liberia

Una nave è affondata nella notte al largo della Liberia, sono in corso le ricerche dei dispersi, almeno 15 secondo gli ultimi rapporti. 18.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-18T15:52+0200

Oltre 15 passeggeri sono scomparsi dopo che una nave è affondata nella notte al largo della costa sudorientale della Liberia, secondo quanto riferito dalla guardia costiera del Paese stamane, domenica, 18 luglio. In precedenza i media locali parlavano della presenza a bordo della nave di 21 persone.A seguito dell'incidente, un funzionario della guardia costiera ha tenuto una conferenza stampa nella capitale liberiana Monrovia e ha dichiarato che il naufragio è avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 luglio. La guardia costiera ora sta cercando i sopravvissuti, ha aggiunto.Il funzionario della guardia costiera ha notato che alcune persone erano state salvate nella notte del 17-18 luglio mentre la nave stava affondando.Pare che la nave fosse stata precedentemente posta sotto sequestro in quanto non idonea alla navigazione, stando a quanto riportato ai giornalisti il capo dell'Autorità marittima della Liberia Eugene Lenn Nagbe.Al momento non sono stati diffusi ulteriori e più dettagliati comunicati.

