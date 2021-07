https://it.sputniknews.com/20210718/opec-ce-laccordo-sullaumento-di-produzione-vince-linea-di-abu-dhabi-su-arabia-saudita-12184454.html

OPEC+, c’è l’accordo sull’aumento di produzione: vince linea di Abu Dhabi su Arabia Saudita

OPEC+, c’è l’accordo sull’aumento di produzione: vince linea di Abu Dhabi su Arabia Saudita

Anticipata di un giorno la riunione ministeriale dei paesi Opec e non-Opec, hanno raggiunto un accordo che accontenta tutti. 18.07.2021, Sputnik Italia

Era prevista per lunedì 19 una riunione a distanza tra i paesi Opec e gli alleati dell’Opec+, ma l’accordo già c’è. I ministri dell’Opec+ hanno trovato l’accordo sull’aumento di offerta di barili di petrolio a partire da agosto per ridurre l’aumento dei prezzi del greggio che hanno raggiunto il picco rispetto ai prezzi di fine 2018, lo riporta Reuters.Da agosto e fino a dicembre 2021 la produzione verrà innalzata di 0,4 milioni di barili al giorno (mb/d) su base mensile, “fino alla graduale eliminazione dell'adeguamento della produzione di 5,8 mb/d, e nel dicembre 2021 valutare gli sviluppi del mercato e le prestazioni dei paesi partecipanti”, si legge nel comunicato dell’Opec.I paesi Opec e non-Opec hanno deciso anche di proseguire sulla strada del tenere riunioni ministeriali mensili come previsto dall’Accordo di cooperazione del 2016 e riaffermato nell’aprile del 2020.L’obiettivo è quello di terminare gli aggiustamenti della produzione entro il mese di settembre del 2022, “in base alle condizioni di mercato”.La prossima riunione ministeriale Opec e Opec+, la ventesima, si terrà l’1 settembre 2021.I motivi del contendereReuter spiega che Riyadh ed Abu Dhabi erano favorevoli a un aumento immediato della produzione, ma gli Emirati Arabi Uniti si erano opposti all'idea saudita di estendere il patto fino al dicembre 2022 senza ottenere una quota di produzione più alta.Così l'OPEC+ ha concordato nuove quote di produzione per diversi membri a partire da maggio 2022 allo scopo di superare l’impasse. Gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, la Russia, il Kuwait e l'Iraq potranno aumentare la produzione a partire da quella data.

