On. Delmastro, sul green pass: “Studiare strumenti per ripartire e non per ricattare i cittadini”

La decisione di Macron di rendere obbligatorio il green pass per accedere a ristoranti, bar, centri commerciali, treni ed aerei ha immediatamente surriscaldato... 18.07.2021, Sputnik Italia

Subito, a favore della scelta francese si è espresso il generale Francesco Paolo Figliuolo: “Utilizzare il green pass per questo tipo di eventi potrebbe essere una buona soluzione. Potrebbe essere anche una spinta per la vaccinazione”, come pure gli ormai noti esperti e virologi opinionisti. Pronti a copiare Macron anche M5s, PD e FI, invece, di parere decisamente contrario Lega e Fratelli d’Italia.Matteo Salvini, ha ribadito: “Vaccino, tampone o green pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo”, Giorgia Meloni assumendo toni ancor più decisi non ha esitato a definire “raggelante” tale possibilità: “L’ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana. Una follia anticostituzionale che Fratelli d’Italia respinge con forza”.Dopo la parentesi di felicità grazie alla vittoria degli “azzurri” agli europei di calcio, pare si stia tornando al clima snervante d’insicurezza su come evolverà la situazione e quali saranno le prossime misure che il governo metterà in campo.Il fulcro della questione è sempre lo stesso: convincere gli indecisi e i contrari a farsi inoculare il vaccino, oppure rendere la vaccinazione obbligatoria trovando quadri normativi accettabili che ne giustifichino la coercizione.La logica è chiara: vaccino, ottenimento del green pass, quindi accesso ai luoghi significativi della vita sociale. Al contrario: niente vaccino, niente vita sociale. Sputnik Italia ne ha parlato con l’onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove di Fratelli d’Italia:— Credo che sia un ignobile, vergognoso, inaccettabile, immorale ricatto sociale di massa nei confronti dei cittadini. Voglio sperare che il governo italiano stia lontano da un’ipotesi così catastrofale sotto il profilo dei diritti, anche di rilevanza costituzionale, dei cittadini che non possono essere ricattati. Dobbiamo studiare strumenti per ripartire e non per ricattare i cittadini.— Qualora l’Italia sposi la linea Macron di fatto verrebbero esclusi dalla vita sociale parti consistenti della popolazione. E poi? A questa fetta di popolazione che comunque dovrà muoversi, studiare, lavorare, guadagnare.. chi ci penserà? Come vivranno?Conseguenze sociali devastanti— Quali saranno le conseguenze soprattutto dal punto di vista sociale?— Sarebbero ulteriormente devastanti. Abbiamo già una serie di indici di una “sindemia” concausata dalle scelte folli di questo governo, dal ministro Speranza che concepisce solo le chiusure per superare la pandemia. Abbiamo una serie di disagi sociali ormai manifesti soprattutto tra i più giovani, specialmente di natura psicologica. Dobbiamo ormai curare le ferite collaterali della pandemia concausate dai provvedimenti “chiusuristi” di Speranza e del CTS. Speranza, l’uomo i cui neuroni concepivano solo le chiusure al posto di concepire, viceversa, protocolli di sicurezza per consentire alle nostre imprese di aprire, mantenere aperto e ripartire in sicurezza.— Secondo l’ordinamento costituzionale del nostro Paese ciò è fattibile? Giorgia Meloni nella sua nota di dissenso verso tale ipotesi ha sottolineato: “Per noi la libertà individuale è sacra e inviolabile”. Ce la farete in Italia a mantenere saldo questo principio?Discriminazione sociale— Si parla tanto di diritti per tutti e guai ad ogni discriminazione, addirittura la sinistra in Italia ha fatto di queste istanze il proprio manifesto programmatico; ma in tal caso, rendendo il green pass obbligatorio, non si attuerebbe invece una manifesta discriminazione verso quei cittadini che non si sono macchiati di nessun crimine, ma che semplicemente esercitando un diritto previsto dalla Costituzione hanno deciso di non vaccinarsi?— Assolutamente si! La sinistra invoca presunti sedicenti diritti solo a corrente alternata per usarli come clava contro il pensiero altrui. Immagino lei faccia riferimento al DDL Zan che non introduce un solo diritto in più, una sola tutela in più, ma che in compenso cerca di processare idee, imbavagliare l’opposizione e avere una via giudiziaria sulla visione antropologica del mondo, ossia: tu puoi avere una visione antropologica del mondo se è conforme alla mia, se non è conforme alla mia io ti processo. Ecco, questa sinistra qua, evidentemente, non ha mai avuto in mente i diritti, ma ha in mente un universo concentrazionario di psico-polizia dove si processa il dissenso. L’ipotesi del green pass conferma questa ipotesi perché in questo caso s’interviene su diritti reali per eroderli o per asfaltarli. Noi siamo qui a difenderli perché quando i diritti sono leciti, reali e concreti la destra è sempre stata presente nel campo delle libertà.— Un’ultima domanda, con una nota di sarcasmo, perché in Italia ormai c’è l’abitudine di conformarsi: un giorno all’agenda di Parigi, un altro giorno a quella di Berlino, o Bruxelles, o Washington.. L’Italia non rappresenta più come una volta un faro di civiltà?— Guardi! Siamo ormai ai presidenti del consiglio che per sentirsi qualcuno devono dirsi: filoatlantici, filocinesi filo- sempre a qualcosa. Noi siamo filoitaliani. Abbiamo addirittura avuto un governo che è stato portato ad un certo punto sulla formula “Ursula” (von der Leyen ndr.) e hanno creato in laboratorio il “Conte bis” che per metà è stato “giallo-verde” per l’altra metà “giallo-rosso”. Noi crediamo che una via allo sviluppo in termini economici, spirituali, tradizionali, culturali dell’italianità ci sia, purché finalmente qualcuna possa sollevarla e percorrerla. Ma quel qualcuno dovrebbe essere legittimato dal voto popolare e non, come sempre, essere legittimato dalle cancellerie straniere. Non siamo una colonia, non siamo sotto tutela. Noi rivendichiamo il diritto di tornare alle urne e al voto, in questi mesi abbiamo invece scoperto che non si poteva più votare da nessuna parte tranne che per le primarie del PD.L'opinione dell'autore potrebbe non coincidere con la posizione della redazione.

