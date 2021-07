https://it.sputniknews.com/20210718/olimpiadi-tokyo-2020-gli-atleti-contagiati-salgono-a-3-12179059.html

Olimpiadi Tokyo 2020, gli atleti contagiati salgono a 3

Olimpiadi Tokyo 2020, gli atleti contagiati salgono a 3

Il villaggio olimpico a Tokyo è super controllato e forse per questo che spuntano sempre più casi di coronavirus. Anche tra gli atleti c'è presenza del... 18.07.2021, Sputnik Italia

Avrebbe dovuto essere un luogo sicuro per gli atleti, invece il villaggio olimpico di Tokyo 2020 rischia di trasformarsi in un focolaio per gli atleti che vi giungono da ogni parte del mondo per prendere parte alle competizioni sportive, tra cordoni di sicurezza e stadi senza pubblico.Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli atleti che risultano positivi al Sars-CoV-2 sono saliti a 3 e non sono i soli ad essere risultati positivi.Il primo allarme scatta quando sabato nel villaggio olimpico di Tokyo si scopre che un membro del Comitato olimpico internazionale (Cio) è positivo, poi una seconda persona sempre sabato.E questa domenica 18 luglio la scoperta di tre atleti positivi. Due risiedono nel villaggio e uno è fuori. Evidentemente qualcosa non ha funzionato nel controllo e ora il villaggio olimpico appare sempre più come il luogo meno adatto ad ospitare gli atleti delle olimpiadi.Ma le cose non vanno bene neanche fuori, alcuni giorni fa è scoppiato un focolaio in un albergo che ospita gli atleti della squadra brasiliana. Il Brasile aveva scelto una sede fuori da Tokyo sulla costiera di Hamamatsu proprio per evitare i contagi e invece 7 membri dell’hotel sono risultati positivi.15 casi in tuttoSul totale ieri i casi contabilizzati sono stati 15, di cui 7 lavoratori che in qualche modo lavorano per le Olimpiadi, sei sono membri dello staff dell’Olimpiade e due sono rappresentanti dei media. Di questi 8 giungono dall’estero e 7 risiedono in Giappone.Dove sono gli azzurri?La squadra di atletica leggera italiana è già a in Giappone, si trova presso il campus della Waseda University di Tokorozawa, a 30 chilometri dalla capitale.

