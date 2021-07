https://it.sputniknews.com/20210718/oggi-e-il-mandela-day-si-festeggiano-i-103-anni-da-nascita-di-nelson-mandela-12183358.html

Oggi è il Mandela Day, si festeggiano i 103 anni da nascita di Nelson Mandela

Oggi è il Mandela Day, si festeggiano i 103 anni da nascita di Nelson Mandela

Il Sudafrica e e il mondo ricordano e celebrano la figura di Nelson Mandela, a 103 anni dalla sua nascita. La sua forza d'animo cambiò la storia del paese per... 18.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-18T18:09+0200

2021-07-18T18:09+0200

2021-07-18T18:09+0200

nelson mandela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/12/12183652_0:0:2025:1140_1920x0_80_0_0_80d0f5c113a1971dcb22c8ae9e8ac406.jpg

Nasceva oggi nel 1918 il simbolo della lotta all’apartheid in Sudafrica, Nelson Madela, un uomo che nonostante i decenni passati in carcere riuscì a scuotere un popolo emarginato portandolo alla conquista della sua dignità.La giornata è stata indetta dalle Nazioni Unite per omaggiare il Premio Nobel per la pace, per il contributo dato dall’ex presidente sudafricano alla riappacificazione interna del suo Paese, in un momento storico in cui le parti invertite della società avrebbero potuto portare a vendette sanguinarie.“Mandela. Long walk to freedom”, è un film che bene racconta la vita di Nelson, sia quella privata e tumultuosa, sia quella politica. Gli inizi come avvocato, la lotta per i diritti della sua gente e poi la lotta armata e quindi il carcere a vita.Ma anche in carcere riuscì ad ottenere un risultato, pantaloni lunghi che ai neri erano vietati perché loro dovevano indossare quelli corti come i ragazzini.L’11 febbraio del 1990 è la svolta, il neopresidente Frederik de Klerk lo libera pressato da una situazione nel paese che ormai si era fatta esplosiva.Ma la sua liberazione è una capitolazione per i bianchi sudafricani, costretti a concedere le libertà sempre richieste, a partire dalla libertà di voto.E alle elezioni presidenziali del 27 aprile del 1994 è un plebiscito per Nelson Madela, perché i sudafricani, quelli veri, sono la maggioranza e così per il Paese inizia una nuova storia, una nuova epoca.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nelson mandela