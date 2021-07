https://it.sputniknews.com/20210718/lattrice-comica-michela-giraud-e-tra-le-100-wonder-women-di-forbes-italia-12182112.html

L'attrice comica Michela Giraud è tra le 100 "wonder women" di Forbes Italia

Nella lista delle 100 donne italiane che si sono distinte nel 2021 secondo Forbes Italia c'è anche l'attrice comica Michela Giraud, tra i protagonisti dello show di Amazon Prime "LOL: chi ride è fuori".

“Cosa ci faccio tra grandi personalità come il Ceo di BNL e una eccelsa professoressa di Harvard? Sono finita tra le 100 Donne di successo in Italia secondo Forbes , prima che se ne accorgano capendo il grave errore fatto vi prometto che rimarrò sempre tra una pizza con la mortadella e quella che si odora le ascelle per capire se è il caso di farsi la doccia alle 17”. Scherza così l’attrice comica romana Michela Giraud, inserita dalla rivista Forbes tra le 100 donne italiane che hanno fatto parlare di sé nel 2021 per le loro capacità.“Wonder women”, così le definisce la rivista americana di economia, che nell’edizione italiana questo mese ha deciso di mettere in copertina la giornalista Milena Gabanelli, simbolo delle “supereroine” italiane. Anche la Giraud è convinta che nel nostro Paese oggi sia “il momento delle ragazze”. “Stiamo assistendo a una grande riscossa femminile”, dice intervistata dall’Agi. “Purtroppo però, - ha commentato parlando con la stessa agenzia di stampa - per quanto riguarda i diritti civili, finché in Italia ci saranno realtà in cui le donne rischiano la propria vita per la libertà, rimarrà ancora tanta strada da fare”.Tra i progetti che l’hanno vista protagonista quest’anno c’è sicuramente “LOL: Chi ride è fuori”, lo show di successo di Amazon Prime Italia, prodotto da Endemol Shine Italy, dove dieci comici si sono sfidati nel tentativo di rimanere seri di fronte alle gag dei colleghi. È stata al timone della seconda stagione di “CCN – Comedy Central News”, in onda su Sky e di “Salotto con Michela Giraud”, sempre sul canale 128 di Sky.La stand up comedian, tra le più popolari del momento, ha recitato come protagonista anche nel film “Maschile Singolare”, uscito a giugno su Amazon Prime Video ed è stata premiata con il Premio Ischia – Carlo Vanzina.Tra i progetti del 2021 c’è anche la collaborazione con Actionaid per promuovere l’adozione a distanza, con un video ironico andato in onda online e sui social.

